SCARLINO. Un’esperienza di sei mesi in Francia per conoscere da vicino i progetti europei, partecipare alle attività di cooperazione internazionale e contribuire alla promozione dei valori della cittadinanza europea. È l’opportunità rivolta alle ragazze e ai ragazzi italiani dal Dipartimento del Var, partner francese del Comune di Scarlino nell’ambito del progetto europeo Tiramisù.

L’iniziativa si inserisce nel progetto pilota di servizio civile franco-italiano promosso dalla Drajes Paca e prevede la selezione di una persona di cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che a partire da gennaio 2027 potrà svolgere un’esperienza formativa a Tolone, all’interno del Servizio Europa del Dipartimento del Var.

Il Comune di Scarlino promuove questa opportunità grazie ai rapporti di collaborazione avviati con il territorio francese attraverso Tiramisù, il progetto cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, di cui è capofila. Un’iniziativa che coinvolge Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Dipartimento del Var e che punta a sviluppare nuove opportunità economiche e turistiche attraverso la sperimentazione dell’affinamento del vino in ambiente sottomarino, mettendo in rete imprese, istituzioni e centri di ricerca.

«La partecipazione a progetti europei come Tiramisù ci permette di costruire relazioni che vanno oltre le singole attività progettuali e che possono tradursi in nuove opportunità per il nostro territorio – dichiara l’assessore al Turismo e alle Politiche del mare Silvia Travison –. Questa proposta del Dipartimento del Var ne è un esempio concreto.

Vogliamo farla conoscere soprattutto ai nostri giovani, perché rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza internazionale, acquisire nuove competenze e confrontarsi con realtà diverse. Crediamo molto nel valore della cooperazione europea e nella possibilità che questi rapporti possano offrire occasioni di crescita personale e professionale alle nuove generazioni».

La persona selezionata sarà coinvolta nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione sui progetti europei, collaborando alla realizzazione di contenuti multilingue, all’organizzazione di eventi e alle iniziative del centro Europe Direct Var. Potrà inoltre partecipare agli incontri tra partner francesi e italiani, contribuire alla promozione delle opportunità offerte dall’Unione europea e sviluppare attività rivolte ai giovani sui temi della cittadinanza, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

Chi può partecipare e come candidarsi

Per partecipare è necessario avere la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 25 anni e una conoscenza di base della lingua francese, oltre a interesse per la cooperazione internazionale e le tematiche europee.

L’esperienza prevede un’indennità mensile di 820 euro, un sostegno nella ricerca dell’alloggio e un contributo fino a 200 euro per le spese di viaggio di andata e ritorno tra Italia e Francia.

Chi desidera candidarsi deve inviare entro il 20 novembre 2026 un curriculum aggiornato e una lettera di motivazione, preferibilmente in francese o in inglese, all’indirizzo [email protected].