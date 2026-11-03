AGGIORNAMENTO – L’uomo che si era seduto oltre il parapetto del ponte è stato convinto dai carabinieri a tornare sulla strada. L’uomo si è affidato all’Arma salendo sull’auto di servizio.

ISTIA D’OMBRONE – Sono in corso in questo momento le operazioni di soccorso di un uomo che è stato avvistato seduto sul ponte di Istia d’Ombrone.

Sul posto si trovano i carabinieri, che stanno cercando di parlare con l’uomo, e i vigili del fuoco con la squadra fluviale, oltre alla Croce rossa e all’elisoccorso Pegaso.

L’uomo si sarebbe seduto oltre il parapetto del ponte. Al momento non sono note le sue intenzioni.

I carabinieri si stanno avvicinando e stanno cercando di convincere l’uomo a tornare al di qua del parapetto.

Chi è in difficoltà può chiamare il 112 in caso di emergenza o rivolgersi a Telefono Amico Italia, 02 2327 2327.