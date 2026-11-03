La Toscana è terra di cammini e di santi, da santa Caterina da Siena a La Verna, dove san Francesco ricevette le stigmate. Oggi a questa tradizione si affianca il volto di un santo in felpa e sneakers: Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a 15 anni nel 2006, protagonista dello spettacolo “Carlo, il santo con le sneakers”, scritto da Valeria Ducato . Un monologo che può essere ospitato da teatri e chiese di tutta la regione.

Lo sguardo di Carlo

“Per essere felici basta un semplice movimento dello sguardo, dal basso verso l’alto”, diceva Carlo. Era uno dei suoi modi di dire, e racconta bene come ha vissuto: una vita normale, tra skate, sport e internet, con lo sguardo rivolto a Dio. Un ragazzo che salutava sempre il bidello della scuola, che si preoccupava di aiutare, e che amava ripetere: “Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie”.

Un monologo che tocca il cuore

Lo spettacolo dà voce a Carlo in prima persona, durante il suo funerale, e prende il via da un fatto straordinario: le migliaia di lettere arrivate alla famiglia da ogni parte del mondo dopo la sua morte, con testimonianze di grazie e miracoli che hanno convinto il Vescovo ad avviare la causa di beatificazione.

Nelle Marche, dove ha debuttato, ha raccolto 700 persone in quattro serate. E c’è chi, uscendo, ha trovato le parole per dire che cosa porta con sé: “Forse questo ragazzo, che il Signore ha chiamato, vuole farci ritornare alla vita vera”.

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