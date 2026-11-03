GROSSETO – Dal clima quasi primaverile di fine ottobre al freddo invernale dei primi giorni di novembre. In Maremma le temperature sono precipitate nel giro di pochissimi giorni, passando dai 23-24 gradi registrati il 31 ottobre a massime che in alcune zone sono scese fino a 12 gradi. Un cambiamento improvviso, accompagnato da vento sostenuto, che ha accentuato ulteriormente la sensazione di freddo.

Ma la fase più intensa dell’ondata di freddo è ormai alle spalle. A spiegarlo è Roberto Madrigali, meteorologo ed esperto di analisi meteoclimatiche, che abbiamo intervistato per capire cosa è successo e soprattutto cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

«La parte più cruda del freddo è passata – spiega Madrigali –. Ora torneremo gradualmente verso temperature più vicine alle medie del periodo. Ci sarà un po’ di nuvolosità e qualche precipitazione venerdì, ma nel fine settimana la situazione migliorerà e domenica potrebbe essere addirittura una giornata gradevole».

Perché è arrivato tutto questo freddo

Alla base del brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche c’è una modifica della circolazione atmosferica su scala europea.

«C’è stato un repentino cambiamento della corrente a getto – spiega Madrigali – che ha favorito la formazione di blocchi oceanici, con l’alta pressione spinta verso nord e nord-est. Questo ha permesso l’ingresso di una depressione artica di origine russo-continentale, proveniente dalla Finlandia orientale e dalla Russia settentrionale».

Una massa d’aria particolarmente fredda per il periodo, che ha investito anche la Toscana e la provincia di Grosseto.

A rendere ancora più pungente il freddo è stato il vento, che ha abbassato sensibilmente la temperatura percepita.

«Il vento ha aumentato ulteriormente la sensazione di freddo attraverso il fenomeno del wind chill – sottolinea il meteorologo –. Il corpo umano ha percepito temperature ancora più basse rispetto a quelle effettivamente registrate. In collina e in montagna, poi, abbiamo avuto valori davvero molto bassi per questo periodo dell’anno».

La depressione responsabile del freddo si sta intanto spostando verso il mar Egeo, perdendo progressivamente le proprie caratteristiche originarie.

Le previsioni: venerdì qualche pioggia, domenica torna il bel tempo

Per i prossimi giorni lo scenario è destinato a cambiare. Dopo una fase relativamente tranquilla mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, venerdì 6 è atteso un aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni, che secondo Madrigali non dovrebbero essere particolarmente intense.

«Arriverà da ovest un flusso di aria più umida che scorrerà sopra quella fredda ancora presente – spiega –. Questo porterà copertura nuvolosa e qualche pioggia, soprattutto venerdì. Le temperature, però, tenderanno comunque a risalire e non avremo più il freddo intenso di questi giorni».

Il miglioramento sarà più evidente nella seconda parte di sabato 7 e soprattutto domenica 8 novembre, quando il ritorno dell’alta pressione dovrebbe garantire condizioni più stabili.

«Domenica potrebbe essere una giornata anche molto gradevole nelle ore centrali – afferma Madrigali –. Le temperature torneranno grossomodo nella media stagionale, anche se durante la notte continuerà a farsi sentire il freddo tipico di novembre».

Condizioni favorevoli che potrebbero proseguire anche lunedì 9 novembre.

Attenzione all’11 e 12 novembre: potrebbe tornare il freddo artico

Il miglioramento, tuttavia, potrebbe durare poco. Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, tra l’11 e il 12 novembre potrebbe verificarsi una nuova irruzione di aria fredda, ancora una volta di origine artica.

«Sarà un miglioramento fugace – avverte Madrigali – perché nella prossima settimana sembra profilarsi una nuova elevazione dell’alta pressione atlantica verso nord, che potrebbe favorire l’ingresso di un’altra depressione artica».

Questa volta, però, la provenienza della massa d’aria potrebbe essere diversa rispetto a quella che ha interessato la Maremma negli ultimi giorni.

«Al momento sembrerebbe trattarsi di aria artica marittima, proveniente dalla Scandinavia – precisa il meteorologo –. Dobbiamo ancora capire quale sarà la natura definitiva della depressione e soprattutto quanto freddo riuscirà a portare».

Si tratta dunque di una tendenza ancora da confermare, che richiederà ulteriori aggiornamenti nel corso della prossima settimana.

Per il momento, quindi, la Maremma può prepararsi a lasciarsi alle spalle il freddo più intenso, con temperature in graduale risalita e un fine settimana che promette condizioni decisamente più piacevoli. Ma novembre potrebbe riservare presto un nuovo cambiamento, confermando una fase meteorologica caratterizzata da forti oscillazioni e repentini cambiamenti della circolazione atmosferica.