GROSSETO – Il giudice ha rinviato al 17 novembre l’udienza del procedimento sull’impianto sportivo di Roselle, che vede contrapposti il Comune di Grosseto e il Grosseto Calcio. Lo comunica il Comune. Nel disporre il rinvio il giudice ha invitato la società a presentare all’amministrazione comunale una proposta che consenta la detenzione dell’impianto, subordinata al pagamento di un’indennità di occupazione, maggiorata per recuperare le rate pregresse non corrisposte.

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Le condizioni poste dal Comune

Il Comune precisa che la possibilità di avviare un confronto con la società dipende anche dalla preventiva regolarizzazione della sua posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il Grosseto Calcio dovrà quindi attestare con documenti di aver definito le pendenze con l’agenzia. La proposta dovrà prevedere il pagamento dell’indennità di occupazione per la detenzione dell’impianto, secondo le indicazioni emerse in sede giudiziaria.

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La posizione dell’amministrazione

Il Comune conferma la disponibilità a valutare una soluzione, ma ribadisce che ogni eventuale accordo dovrà fondarsi sul pieno rispetto degli obblighi economici e fiscali, sulla trasparenza dei rapporti e sulla tutela dell’interesse pubblico e del patrimonio comunale. Sono, per l’amministrazione, presupposti imprescindibili per qualsiasi valutazione sulla gestione dell’impianto sportivo.

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