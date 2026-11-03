GROSSETO – Proseguono i lavori per il raddoppio della Grosseto-Siena, con importanti progressi sul Lotto 9 della E78 Due Mari. Nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena, il cantiere sta entrando in una fase avanzata soprattutto nella zona dello svincolo di Orgia, dove diversi chilometri della nuova infrastruttura risultano ormai realizzati e il collegamento con la carreggiata già a quattro corsie appare sempre più vicino.

L’avanzamento degli interventi lascia intravedere la possibilità di una apertura anticipata di una parte del Lotto 9, senza attendere necessariamente la conclusione di tutte le opere previste. Al momento, tuttavia, non risultano comunicate Date ufficiali per un’eventuale attivazione del nuovo tratto.

La messa in esercizio della nuova viabilità consentirebbe di superare una delle principali criticità lungo il collegamento tra Grosseto e Siena: la rotatoria provvisoria in corrispondenza del bivio di Orgia, che da anni interrompe la continuità della superstrada e obbliga i veicoli a rallentare.

Lotto 9, lavori anche di notte per completare il raddoppio

Il Lotto 9 fa parte di un intervento complessivo che interessa 11,8 chilometri tra Iesa e San Rocco a Pilli, con un investimento di circa 195 milioni di euro. Il programma prevede l’adeguamento della statale 223 a quattro corsie, attraverso la costruzione di nuove carreggiate, svincoli e opere di attraversamento.

Per rispettare il cronoprogramma, le attività nei cantieri vengono portate avanti anche durante le ore notturne e nei fine settimana. Tra gli interventi più significativi figura il completamento del varo del viadotto sul fosso Ornate, una struttura lunga 185 metri, realizzata nell’ambito dei lavori che interessano i territori comunali di Sovicille, Murlo e Monticiano.

La nuova configurazione dello svincolo di Orgia rappresenta uno dei passaggi fondamentali per rendere progressivamente percorribile la carreggiata ammodernata in direzione Siena.

Lotto 4, un investimento da 106 milioni per meno di tre chilometri

Parallelamente avanzano le attività sul Lotto 4, compreso tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella Marittima, in provincia di Grosseto.

Il tratto misura 2.840 metri, ma presenta caratteristiche progettuali particolarmente complesse. L’investimento previsto ammonta a 106 milioni di euro, con un costo medio superiore ai 37 milioni per chilometro, legato soprattutto alla presenza di otto viadotti e due gallerie.

L’iter dell’opera ha attraversato diverse difficoltà. Dopo una prima aggiudicazione nel 2018, la procedura ha subito rallentamenti per contenziosi giudiziari e per il fallimento dell’impresa inizialmente incaricata. L’avvio dei lavori è arrivato nel 2020, con l’affidamento all’associazione temporanea di imprese Itinera-Monaco.

La realizzazione del nuovo tracciato richiede anche la rimozione di alcune strutture esistenti, attraverso operazioni di demolizione programmate nell’ambito della trasformazione della vecchia carreggiata.

Lotto 4, demolito con l’esplosivo il viadotto Calcinaia: sarà ricostruito sulla carreggiata verso Grosseto Un ulteriore passo avanti nei lavori di ammodernamento della Grosseto-Siena è arrivato il 14 ottobre 2026, con la demolizione del viadotto Calcinaia, nel territorio di Civitella Marittima. L’intervento, eseguito nell’ambito del Lotto 4 della statale 223 di Paganico, ha interessato la struttura della vecchia carreggiata, destinata a essere completamente riqualificata. L’abbattimento è stato effettuato attraverso l’impiego di esplosivo, con un’operazione coordinata da Anas e realizzata dall’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco, insieme alla società specializzata Nitrex. Il viadotto sarà successivamente ricostruito e, una volta terminati gli interventi, farà parte della nuova carreggiata in direzione Grosseto. Si tratta della terza demolizione con esplosivo effettuata nel 2026 lungo il Lotto 4, dopo quelle dei viadotti La Coscia, abbattuto ad aprile, e San Lorenzo, demolito a luglio utilizzando 89 chilogrammi di esplosivo per una campata di 167 metri. Il Lotto 4 si estende per circa 2,8 chilometri tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella Marittima, collegando due tratti della superstrada già ammodernati. Nonostante la lunghezza relativamente contenuta, l’intervento prevede un investimento complessivo di 106 milioni di euro, giustificato dalla complessità delle infrastrutture da realizzare. Il progetto comprende infatti otto viadotti, quattro per ciascun senso di marcia, per uno sviluppo totale di circa 1,8 chilometri. Sono inoltre previste due gallerie, una di nuova costruzione e una da adeguare, per una lunghezza complessiva di 550 metri. La ricostruzione del Calcinaia rappresenta quindi una delle opere necessarie per completare il raddoppio della carreggiata in questo segmento della E78. View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

Galleria di Casal di Pari, resta aperto il cantiere

Tra le opere ancora da completare lungo la Grosseto-Siena figura anche la galleria di Casal di Pari, dove sono in corso interventi di messa in sicurezza.

Il vecchio tunnel è chiuso al traffico dal 2018 e rappresenta uno degli elementi più complessi dell’intero programma di ammodernamento della statale. La conclusione delle lavorazioni è necessaria per garantire la continuità del collegamento a quattro corsie.

Completamento previsto entro il 2027, ma preoccupano le condizioni meteo

L’obiettivo indicato per la conclusione dei lavori sulla Grosseto-Siena rimane la fine del 2027, una scadenza che si colloca alcuni mesi dopo le prime previsioni che ipotizzavano il completamento entro la metà dello stesso anno.

L’intensificazione delle attività registrata nei cantieri, in particolare sul Lotto 9, potrebbe contribuire al rispetto dei tempi programmati.

Resta però da valutare l’impatto delle condizioni meteorologiche durante i mesi autunnali e invernali. Le precipitazioni potrebbero infatti interferire con alcune lavorazioni, soprattutto quelle che interessano i movimenti di terra, le sistemazioni delle carreggiate e le opere esterne.

Per il collegamento tra Grosseto e Siena, la conclusione dei cantieri permetterà di completare l’adeguamento a quattro corsie dei tratti ancora interessati dai lavori, eliminando le attuali discontinuità della viabilità.