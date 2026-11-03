GROSSETO. Si è svolta ieri, 2 novembre, nella Prefettura di Grosseto, la cerimonia di presentazione del progetto “On the Road”, iniziativa socioeducativa che, dal 2 all’8 novembre, coinvolgerà i territori di Grosseto e Follonica in un percorso di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale e alla cittadinanza attiva rivolto ai giovani.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Grosseto e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Polizie Locali di Grosseto e Follonica, della Polizia provinciale di Grosseto, della Polizia stradale, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del servizio di emergenza sanitaria 118 dell’Ausl Toscana Sud Est, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), è stato dato ufficialmente avvio alla sperimentazione del progetto che vedrà protagonisti diciassette ragazzi tra i 16 e i 20 anni, provenienti dai comuni di Grosseto e Follonica.

“Ragazzi on the road”: cosa faranno i giovani

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Ragazzi On the Road” e sostenuta dalla Prefettura di Grosseto, dà concreta attuazione sul territorio al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione stessa, con l’obiettivo di favorire la prevenzione dell’incidentalità stradale, l’educazione alla legalità e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

Nel corso della settimana i giovani partecipanti avranno l’opportunità di affiancare, in qualità di osservatori, gli operatori delle Forze di polizia, delle Polizie locali, della Polizia provinciale e dei servizi di emergenza e soccorso, vivendo un’esperienza diretta che consentirà loro di comprendere l’importanza delle regole, il valore del servizio svolto quotidianamente a tutela della collettività e le conseguenze che possono derivare da comportamenti imprudenti o irresponsabili.

«Ringrazio la Prefetta Paola Berardino e tutta la Prefettura di Grosseto per aver permesso lo sviluppo di questa sperimentazione e per il prezioso lavoro di coordinamento istituzionale, insieme a tutte le realtà che hanno aderito al progetto – ha ribadito Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente dell’Associazione “Ragazzi on the road” – sottolineando che non basta dire ai giovani di stare attenti. Bisogna mostrare loro perché. Dietro ogni divisa c’è una persona, dietro ogni intervento una storia e, talvolta, dietro una scelta sbagliata una vita che cambia per sempre. È da questa consapevolezza che può nascere una prevenzione autentica».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno che la Prefettura di Grosseto porta avanti, insieme alle istituzioni del territorio, per promuovere percorsi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti ai giovani, rafforzando il rapporto tra cittadini e istituzioni e favorendo la diffusione di una cultura della legalità e della sicurezza partecipata.

Nel corso della presentazione, il Prefetto ha avuto modo di evidenziare come la sicurezza si costruisce attraverso un impegno quotidiano che unisce prevenzione, controllo, educazione e collaborazione istituzionale. «Abbiamo voluto accogliere “On the Road” per offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino chi opera per la sicurezza, comprenderne le responsabilità e diventare parte attiva di una cultura della legalità. Il Protocollo sottoscritto consente di tradurre questa collaborazione in un’esperienza concreta che auspichiamo possa lasciare un segno duraturo nei partecipanti».

La sperimentazione rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni, enti locali, Forze di polizia, strutture sanitarie, organismi di soccorso e mondo della scuola, accomunati dal sinergico obiettivo di investire nella formazione civica.