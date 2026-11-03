GROSSETO – Definito il quadro delle semifinaliste della fase intergirone della Coppa Italia di serie B di hockey. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio si è aggiudicato il recupero della gara con il Viareggio Hockey (5-2) e ha chiuso al secondo posto del girone G. Il quintetto di Samuele Muglia, nel fine settimana, si confronterà dunque con il Circolo Pattinatori Grosseto che ha archiviato le sei fatiche eliminatorie con altrettanti successi.

Nell’altra semifinale si sfideranno invece, a Castiglione della Pescaia, la Blue Factor e i Pumas Viareggio, la formazione imbattuta del girone G con otto successi.

Il duello tra Cgc Viareggio e i Pattinatori di Massimo Mariotti partirà dal Palabarsacchi, per concludersi domenica 22 novembre alle 18 sulla pista Mario Parri di via Mercurio.

La vincente tornerà poi in campo il 28/29 novembre e il 5/6 dicembre per disputare la finale che dà l’accesso alla fase nazionale con le migliori sei formazioni. La prima dei gironi G-H si confronterà, il 19 o 20 dicembre, con la migliore dei gruppi E-F (da sabato semifinali Modena-Scandiano e Correggio-Mirandola) e con il Giovinazzo, che ha vinto il girone I. In palio un posto in finale.