MASSA MARITTIMA – Mercoledì 4 novembre, in occasione dell’Anniversario della Vittoria e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Massa Marittima ricorda i caduti per la patria con una cerimonia commemorativa.
Il programma prevede alle ore 9, nella Cattedrale di San Cerbone, la messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre; seguirà alle ore 10.00 in piazza Garibaldi, il raduno delle Autorità, delle rappresentanze e dei cittadini, la formazione e la partenza del corteo commemorativo.
Alle ore 10.15 il corteo raggiungerà il Parco della Rimembranza, con la sosta e la deposizione di una corona d’alloro.
Successivamente, alle ore 10.45, la cerimonia si concluderà presso la Cappella Votiva, con la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti di tutte le guerre e l’intervento commemorativo della sindaca Irene Marconi.
La cittadinanza è invitata a partecipare. In caso di pioggia, la celebrazione si terrà nella Sala del Palazzo dell’Abbondanza, in via Goldoni.