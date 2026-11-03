GROSSETO. Carla Novembri, già membro del consiglio provinciale di Forza Italia e presidente del comitato per il Sì al referendum locale a Grosseto, annuncia ufficialmente l’addio al suo precedente partito per aderire al progetto politico di Futuro Nazionale. «Cambio di passo e ritorno prioritario all’impegno sul territorio d’origine», così, in una nota, Futuro Nazionale saluta l’arrivo di Novembri.

Con questo passaggio, Novembri assume ufficialmente il ruolo di Responsabile dell’area Sud della Provincia di Grosseto, con delega specifica sui Comuni di Orbetello e Monte Argentario. Un incarico strategico con cui sposta il baricentro della propria azione amministrativa direttamente al servizio delle comunità locali.

«Due anni fa ho iniziato un percorso con grande entusiasmo, ma nel tempo è emersa una distanza incolmabile con la direzione presa da Forza Italia – dichiara Carla Novembri –. Lascio senza acrimonia, ma con la consapevolezza che per essere vicini ai problemi reali dei cittadini servono concretezza, trasparenza e coerenza. Tornare a focalizzare il mio impegno su Orbetello e sull’area Sud non è un arretramento, ma una scelta di responsabilità verso le mie radici. Futuro Nazionale è la casa ideale per fare politica attiva al servizio del territorio, fuori da schemi rigidi e logiche di apparato ormai superate».

Ad accogliere il nuovo ingresso e a conferire la delega è il Referente provinciale di Futuro Nazionale, Simone De Amicis, che ribadisce la linea del partito sulla valorizzazione del merito e della leadership femminile:

«Accogliamo Carla Novembri con grande entusiasmo: una figura competente, autorevole e radicata, alla quale affidiamo la guida dell’area Sud e la gestione di nodi territoriali cruciali come Orbetello e Monte Argentario. Dopo l’arrivo in Futuro Nazionale della consigliera comunale di Grosseto Francesca Pepi, questa nuova adesione dimostra la straordinaria capacità di attrazione del nostro progetto politico. In Futuro Nazionale le donne di spessore trovano e troveranno sempre grandi spazi e incarichi di massima responsabilità. Consideriamo le “quote rosa” un limite ideologico e penalizzante che finisce per danneggiare le donne stesse, riducendole a mere caselle da riempire. La nostra visione è opposta: mettiamo la persona giusta al posto giusto, valutando esclusivamente merito, capacità e leadership. E se queste figure di valore dovessero essere tutte donne, ben venga».

Con la nomina di Carla Novembri, Futuro Nazionale avvia, nell’area di Orbetello e della Costa d’Argento, un programma incentrato su una gestione amministrativa snella, sviluppo e decoro, attenzione al commercio locale, tutela dell’ambiente e potenziamento dei servizi e delle infrastrutture territoriali.