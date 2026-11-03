FOLLONICA – Carla Moscatelli è stata riconfermata alla guida del Kiwanis Club Follonica per l’anno sociale 2026-2027, iniziato lo scorso 1° ottobre e in programma fino al 30 settembre 2027. La conferma è avvenuta durante una cerimonia alla presenza del governatore del Kiwanis International – Distretto Italia-San Marino, Nunzio Spampinato. Nella stessa occasione si sono svolti anche il passaggio di consegne tra la luogotenente governatrice uscente, Anna Fazio, e quella entrante della Divisione 8 Toscana-San Marino, oltre ai passaggi delle campane tra i presidenti degli altri club toscani.

A Follonica la presidente ha poi aperto ufficialmente il nuovo anno sociale con un incontro dedicato al bilancio delle attività svolte e alla presentazione dei prossimi progetti. Nel corso della serata Moscatelli ha ricordato le iniziative portate avanti dal club nell’ultimo anno, tra cui la prima edizione del Premio internazionale di poesia «La Sorgente di Castalia», e ha illustrato il programma per i prossimi mesi.

Tra gli appuntamenti principali ci sarà il «Premio Kiwanis», un concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie e agli studenti delle secondarie di primo grado del comprensorio. In collaborazione con gli istituti scolastici, i partecipanti saranno invitati a immaginare il proprio futuro da adulti attraverso disegni e componimenti.

Il 2027 sarà inoltre un anno importante per il club, che celebrerà i quarant’anni dalla fondazione, avvenuta nel gennaio 1987. Per l’occasione sono previste nuove iniziative di servizio rivolte soprattutto a bambini e adolescenti. In programma anche incontri e seminari nelle scuole, in collaborazione con la Polizia postale di Grosseto, per sensibilizzare gli studenti sui rischi della rete e sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

La presidente sarà affiancata da una squadra composta da Irene Scrivini e Fabio Micheli, vicepresidenti, con Micheli anche nel ruolo di presidente eletto. Loriano Lotti sarà segretario e, insieme ad Angelo D’Onisi, tesoriere. Nel consiglio direttivo figurano Guido Mario Biagini, Alfredo Lisi, Claudio Spinelli e Giuseppe Benini.

La serata si è conclusa con l’intervento di don Filippo Balducci, che ha affrontato il tema dei giovani e dell’intelligenza artificiale.