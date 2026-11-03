CASTELL’AZZARA – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Castell’Azzara hanno incontrato, nell’ambito della consolidata iniziativa dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della “Cultura della Legalità”, i giovani studenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria “De Amicis” in Castell’Azzara.

I giovanissimi discenti sono stati accompagnati in un viaggio nella legalità, toccando argomenti fondamentali e attuali quali bullismo e cyberbullismo, rispetto delle regole e degli altri, tutela del patrimonio comune a partire dall’ambiente.

I ragazzi sono stati particolarmente curiosi, approfittando dell’occasione per fare domande ai carabinieri sulla loro professione e raccontando aneddoti ed episodi della vita di tutti i giorni, chiedendo consigli su come doversi comportare con i prepotenti, automobilisti indisciplinati o con chi deturpa il bene comune.

La risposta è stata trovata tutti insieme: “Parlarne sempre con un adulto, il silenzio rinforza i prepotenti ed alimenta la paura, mentre parlare dei problemi li dissolve”.