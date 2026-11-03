AMIATA. L’autunno sull’Amiata entra nella sua fase conclusiva, ma il calendario degli appuntamenti continua a offrire occasioni per scoprire i borghi, i prodotti della terra e le tradizioni della montagna. Dopo le manifestazioni dedicate alle castagne e ai funghi, che nelle scorse settimane hanno animato diversi centri del territorio, anche il Crastatone di Piancastagnaio, conclusosi il primo novembre, ha accompagnato il passaggio verso il mese di novembre, confermando il richiamo delle feste popolari e della cultura gastronomica amiatina.

Una stagione che si avvia verso il bilancio finale con segnali positivi, anche grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli che hanno contribuito alla presenza di numerosi visitatori. Un risultato che si inserisce nel percorso di promozione condivisa portato avanti dagli otto Comuni dell’Ambito Turistico Amiata: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora e Seggiano.

«Possiamo tracciare un primo bilancio positivo degli eventi che si sono svolti finora – sottolinea Alessandro Pasqualini, assessore al Turismo del Comune di Abbadia San Salvatore, capofila dell’Ambito –. La stagione favorevole ha certamente contribuito alla presenza di tanti visitatori, che hanno potuto vivere i nostri paesi, scoprire le tradizioni e apprezzare i prodotti del territorio. È importante lavorare insieme, presentando l’Amiata come una destinazione unica, pur nel rispetto delle peculiarità di ogni comunità».

I prossimi eventi del calendario

Il calendario autunnale prosegue adesso con gli appuntamenti di novembre, che vedranno protagonisti soprattutto l’olio nuovo e le tradizioni popolari.

Il primo appuntamento sarà a Montegiovi, frazione di Castel del Piano, 7 e 8 novembre, con la Sagra della Bruschetta e dell’Olio nuovo. Tre giornate dedicate ai sapori della cucina contadina, alla convivialità e alla cultura locale, con degustazioni, iniziative culturali e momenti di intrattenimento.

Il viaggio tra i prodotti della montagna proseguirà a Seggiano, dal 27 al 29 novembre, con la Festa dell’Olio, dedicata all’olio nuovo e all’Olivastra Seggianese, una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del territorio.

Accanto agli appuntamenti gastronomici, novembre sarà anche il mese delle tradizioni più antiche e suggestive dell’Amiata.

Il 24 novembre, a Santa Caterina, frazione di Roccalbegna, si rinnoverà il Rito dello Stollo e della Focarazza, una celebrazione popolare in cui il fuoco diventa protagonista e rinnova un legame profondo tra comunità, memoria e identità. Un appuntamento che racconta il rapporto storico tra le popolazioni amiatine, il bosco e i riti che scandiscono il passaggio delle stagioni.

«L’autunno è una stagione straordinaria per la nostra montagna – prosegue Pasqualini – perché racconta un’Amiata autentica, fatta di prodotti, paesaggi, convivialità e tradizioni tramandate nel tempo. La promozione turistica deve accompagnarsi anche alla sostenibilità e alla tutela del bosco, che è una delle nostre risorse più preziose».

Il percorso conduce simbolicamente verso l’inverno e verso un altro momento centrale dell’identità amiatina: le Fiaccole di Abbadia San Salvatore e la Fiaccolata di Santa Fiora, quando il fuoco tornerà a illuminare i borghi in occasione delle celebrazioni natalizie.

«Il nostro obiettivo – conclude Pasqualini – è fare in modo che ogni evento diventi un’occasione per conoscere anche il resto del territorio. L’Amiata ha una ricchezza di paesaggi, prodotti e tradizioni che merita di essere scoperta durante tutto l’anno. Il lavoro condiviso tra gli otto Comuni va proprio in questa direzione: costruire una proposta turistica capace di valorizzare ogni comunità e invitare i visitatori a tornare, anche al di fuori dei grandi appuntamenti stagionali».