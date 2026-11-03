GROSSETO – Musica a tutto volume nel cuore della notte e guida in stato di ebbrezza: un uomo di 33 anni, residente a Grosseto, è stato denunciato dai carabinieri dopo un controllo avvenuto intorno alle 2.30 in via Gran Sasso.
I militari della stazione di Batignano sono intervenuti dopo aver notato un’auto che percorreva la strada con la musica a volume molto alto, disturbando il riposo dei residenti. Alla guida c’era il trentatreenne, apparso particolarmente allegro agli occhi dei carabinieri.
Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore al limite massimo previsto dalla legge. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c, del Codice della strada.
I militari hanno inoltre ritirato la patente di guida.