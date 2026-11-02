MASSA MARITTIMA – Sono cambiati alcuni degli orari di apertura al pubblico delle sedi dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere. Ampliato l’orario di apertura al pubblico della sede centrale della Polizia Locale, che si trova anch’essa in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, che adesso è identico agli altri servizi.

Tutti gli uffici presso la sede dell’Ente in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17. La stessa modalità di accesso è prevista anche per i servizi che si trovano presso la sede distaccata nella zona industriale di Valpiana, in via dei Ferrinanti 11 e presso la sede operativa presso il Comune di Roccastrada.

Ricordiamo che nella sede centrale di piazza Dante Alighieri si trovano i seguenti uffici: Affari generali e Statistica, Protocollo, Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Servizi informatici e telematici, che rientrano nel Settore Direzione e Controllo, i Servizi associati Pubblica istruzione, SUAP e sviluppo economico, gestione risorse umane, politiche del personale-programmazione e reclutamento, urbanistica e ambiente, il Servizio finanziario e Polizia Locale.

Nella sede distaccata nella zona industriale di Valpiana, in via dei Ferrinanti 11, si trova il Servizio Patrimonio e foreste.

Nella sede operativa presso il Comune di Roccastrada si trovano i servizi associati della Centrale unica di committenza, dell’edilizia scolastica e Pubblica istruzione.

Si ricorda, infine, che per assistenza nella presentazione delle istanze del servizio forestale, nei giorni di apertura al pubblico sopra indicati, è preferibile prendere prima appuntamento ai seguenti recapiti telefonici:

– Presso la sede di Massa Marittima, piazza D. Alighieri 4 – Tel. 0566/906145 – 0566/906195 – 0566/906193 – 0566/906192

– Presso la sede di Grosseto, via Trieste 5 – Tel. 0566/906296 – 0566/906297

– Presso la sede di Portoferraio, viale Alessandro Manzoni 5 – Tel. 0565/938218