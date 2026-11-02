FOLLONICA – Squilla il telefono e sul display compare il numero della Guardia di Finanza di Follonica. Ma dall’altra parte non ci sono finanzieri: è una truffa telefonica. L’allarme è arrivato nelle ultime ore dai social.

La segnalazione

Chi ha subito il tentativo di truffa racconta che le persone vengono chiamate con il numero della Guardia di Finanza di Follonica, lo 0566 40256, e poi anche da un cellulare, il 377 3254619. Ovviamente però la chiamata non arriva dalle Fiamme gialle, come precisato dal Comando che ha confermato di aver ricevuto diverse chiamate di cittadini che hanno segnalato la cosa.

Cosa chiedono i truffatori

Durante le telefonate, secondo il racconto, vengono chiesti dati personali, numeri e informazioni dei documenti d’identità e altri dati sensibili. Oppure si invita a raggiungere la caserma, così da lasciare casa libera.

Che cos’è lo spoofing

Sul meccanismo interviene la stessa Guardia di Finanza. Le chiamate, spiegano dal corpo, vengono talvolta fatte con lo spoofing telefonico, una tecnica dolosa che permette di falsificare l’identificativo di chi chiama. Sul display di chi riceve la telefonata compare così un numero diverso da quello reale. I truffatori nascondono la propria identità e fanno apparire la chiamata come se arrivasse davvero dalla Guardia di Finanza.

Come difendersi

Chi riceve una telefonata del genere non deve comunicare dati personali né informazioni sui documenti. Conviene chiudere la chiamata e richiamare il comando usando i recapiti ufficiali, non il numero comparso sul display.

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