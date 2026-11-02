SCARLINO – Il Comune di Scarlino celebra mercoledì 4 novembre la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Il programma prenderà il via alle 9.30 in piazza Garibaldi (Scarlino capoluogo), con la deposizione di una corona al monumento a Giuseppe Garibaldi.

Alle 9.45 la commemorazione proseguirà in via Roma (Scarlino capoluogo), alla lapide dei caduti situata nei pressi della caserma dei Carabinieri, mentre alle 10.15 è prevista la deposizione dell’ultima corona al monumento ai caduti in piazza dei Caduti, a Scarlino Scalo.

«Il 4 novembre è un’occasione per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per il nostro Paese e per riflettere sul valore della pace e dell’unità nazionale – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Invito tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia, per condividere un momento di memoria e rendere omaggio a quanti hanno contribuito alla storia della nostra nazione».