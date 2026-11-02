GROSSETO – «Prima il programma, poi le alleanze». Liberali e Riformisti apre il confronto sulle amministrative del 2027 partendo «dall’esperienza delle precedenti comunali, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il proprio consenso attraverso proposte e nuove partecipazioni. Se non matureranno le condizioni per un’intesa, la formazione è pronta a presentare una propria lista e un candidato sindaco».

«Vogliamo dare continuità al nostro percorso, aggiornando le proposte ai bisogni della città. Discuteremo delle scelte per Grosseto, delle risorse necessarie e dei tempi per realizzarle. Un’alleanza deve permetterci di contribuire alle decisioni e di rispondere dei risultati».

Il confronto con i due schieramenti

«Il quadro delle candidature resta aperto. Secondo le ricostruzioni apparse sulla stampa, dopo la rinuncia di Leonardo Marras, nel centrosinistra circolano le ipotesi di Marco Simiani, Simone Rusci, Carlo De Martis e Giacomo Cerboni, oltre a un possibile nome politico non ancora reso pubblico. Nel centrodestra restano in campo Luca Agresti e Fabrizio Rossi».

«Riconosciamo il valore del percorso di ascolto del Pd con Grosseto Futura – affermano Liberali e Riformisti -, ma chiediamo chiarezza sugli interlocutori. Negli ultimi cinque anni abbiamo rappresentato a Grosseto un’identità liberale e riformista riconoscibile, attraverso il nostro progetto civico. Leggiamo oggi di un’apertura a queste sensibilità, ma il nostro gruppo non è stato coinvolto. A chi si rivolge, dunque, questo invito?».

Lo stesso criterio vale per il centrodestra e per Agresti: «Valuteremo le proposte nel merito, mantenendo la nostra autonomia. Alle candidature devono accompagnarsi impegni credibili e verificabili».

Le quattro priorità per Grosseto

«Il primo obiettivo è un Comune efficiente e trasparente: tempi amministrativi più brevi, procedure semplificate, rendicontazione dei risultati dell’ente e delle società partecipate, strumenti effettivi di partecipazione nei quartieri e nelle frazioni».

«Il secondo riguarda il lavoro e l’autonomia dei giovani, attraverso un maggiore collegamento tra formazione e professionalità richieste dalle imprese, insieme a misure sostenibili per favorire l’accesso alla casa di giovani lavoratori e coppie».

«Il terzo punto è la manutenzione del territorio e la mobilità, con interventi programmati su strade, marciapiedi, illuminazione, verde e accessibilità. Per la Bretella Sud si chiede chiarezza su responsabilità, finanziamenti e tempi, distinguendo gli impegni comunali da quelli degli altri enti. A questo si affianca Grosseto Bike 365, il progetto per collegamenti ciclabili sicuri tra città, frazioni e costa».

«La quarta priorità è scuola, persone e pari opportunità: continuità educativa tra infanzia e primaria, collaborazione con le famiglie e attenzione ai bambini con maggiori bisogni. Sul versante dei servizi, l’obiettivo è semplificare l’accesso per anziani, persone con disabilità e caregiver, con informazioni comprensibili e un migliore raccordo tra Comune, Coeso, rete sociosanitaria e Terzo settore. Per ogni punto chiediamo responsabili individuati, risorse definite, scadenze e verifiche pubbliche periodiche. I cittadini devono poter controllare l’attuazione degli impegni».

Una scelta condivisa per l’eventuale candidatura

La disponibilità a una proposta autonoma si accompagna alla volontà di cercare un accordo fino in fondo. «Saranno decisive la condivisione degli obiettivi e la credibilità degli impegni. Se queste condizioni non ci saranno, sceglieremo all’interno del nostro gruppo la persona più idonea a rappresentare il progetto e a guidare la città, attraverso un percorso condiviso fondato sulle competenze e sulla squadra».