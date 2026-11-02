GROSSETO – Novembre è il mese che la Lilt dedica alla prevenzione dei tumori maschili, la campagna nazionale con cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori invita gli uomini di ogni età a conoscere il proprio corpo, adottare uno stile di vita sano e attivo e non rinviare i controlli.

Il presidente Renzo Giannoni ricorda che il claim dell’edizione 2026 “Muoviti. Per te.” chiede di passare dalle intenzioni ai fatti. Molti uomini rimandano ancora la visita urologica per paura o per imbarazzo, proprio quando una diagnosi precoce può fare la differenza.

Presso la sede di Grosseto in Via De Amicis 1 i medici, nei giorni di martedì 3 (dottor Riccardo Paolini) e giovedì 12 (dottor Valerio Pizzuti), effettueranno screening di urologia gratuiti (valutazione clinica ed ecografia). I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione.

La giornata di sabato 7 novembre sarà invece dedicata al “Bikers Lions”: i motociclisti del Club Md 108 Italy, che si raduneranno in Maremma facendo base a Marina di Grosseto. Anche loro, sensibili all’importanza della prevenzione, si sottoporranno con la Lilt di Grosseto allo screening urologico e a quello dermatologico (mappatura dei nei).

Il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, con un’incidenza nei Paesi occidentali di oltre 55 nuovi casi per 100 mila abitanti, e rappresenta più del 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Nonostante nelle fasi iniziali questo tipo di tumore sia spesso asintomatico, grazie alla crescente presa di coscienza degli ultimi anni dei pericoli della malattia, la maggior parte dei tumori prostatici viene diagnosticata precocemente, con una probabilità del 90% di guarigione.

Molti uomini tendono a rimandare controlli e visite di prevenzione, spesso per disinformazione, vergogna o paura, ma, come ricorda il direttore sanitario della Lilt dottor Bruno Mazzocchi, “la salute non può aspettare; prevenire è vivere”.

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

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