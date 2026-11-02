FOLLONICA – «Buoncristiani aveva confermato in Consiglio comunale che Follonica aderisce ancora al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Poi, quando si è trattato di sostenere un appello promosso proprio da quella rete e per la Palestina, ha votato contro».

È la contraddizione denunciata dalle consigliere e dai consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesco Stella, dopo il voto contrario del sindaco e della maggioranza all’ordine del giorno “La Palestina non deve sparire! – Facciamo sentire la voce delle città italiane”.

«C’è una contraddizione che non possiamo lasciare passare sotto silenzio», affermano i firmatari, ricordando che il documento presentato nell’ultimo Consiglio comunale era promosso proprio dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, una rete alla quale «il Comune di Follonica continua ad aderire». Un’appartenenza che, sottolineano, «lo stesso sindaco Buoncristiani aveva confermato durante la precedente seduta consiliare».

Eppure, quando si è trattato di sostenere concretamente l’appello, «il sindaco ha votato contro e trascinato con sé tutta la maggioranza». Da qui le domande rivolte all’amministrazione: «Come si spiega questa scelta? Come si può confermare di appartenere a una rete che promuove la pace e i diritti umani e poi votare contro un ordine del giorno che nasce proprio da un appello di quella rete?».

I consiglieri entrano anche nel merito del testo, precisando che «non stiamo parlando di un documento generico o di una presa di posizione di parte». L’ordine del giorno chiedeva infatti alle istituzioni locali di intervenire di fronte alla tragedia della popolazione palestinese, richiamando «il rispetto del diritto internazionale, la protezione dei civili, il sostegno agli interventi umanitari, l’accoglienza delle persone evacuate da Gaza e la promozione di una cultura di pace e dei diritti umani».

Il documento, aggiungono, ribadiva «un principio fondamentale: palestinesi e israeliani hanno diritto alla stessa dignità, alla stessa sicurezza e agli stessi diritti». Per questo, secondo i firmatari, non si trattava di alimentare una contrapposizione tra popoli, ma di chiedere «rispetto della vita umana e del diritto internazionale».

«Vorremmo capire quale parte di questi principi non fosse condivisibile o quale impegno fosse così irricevibile da meritare un voto contrario», proseguono. «Perché dagli interventi della maggioranza abbiamo solo capito che non hanno chiara la differenza fra Hamas e popolazione palestinese». Ma soprattutto, insistono, resta da chiarire «perché il sindaco non abbia ritenuto di sostenere un appello proveniente da un Coordinamento al quale il suo stesso Comune dichiara di appartenere».

Il punto, per i consiglieri, riguarda il significato stesso dell’adesione alla rete: «Aderire a una rete non può essere soltanto una questione formale, da esibire quando fa comodo, ma significa condividerne i valori, partecipare alle iniziative e assumersi la responsabilità di dare seguito agli appelli che vengono rivolti alle istituzioni».

Da qui la richiesta di un chiarimento diretto al primo cittadino: «Il sindaco ci deve spiegare questa contraddizione: Follonica fa ancora parte del Coordinamento per la Pace oppure no? E se sì, perché ha votato contro un ordine del giorno promosso proprio da quel Coordinamento?».

I firmatari concludono ribadendo la necessità che anche le amministrazioni locali assumano una posizione concreta: «Noi continueremo a credere che anche una città come Follonica abbia il dovere di far sentire la propria voce. In un mondo dilaniato dalle guerre e sull’orlo del baratro, davanti alla sofferenza delle popolazioni civili, alla negazione dei diritti e alle violazioni del diritto internazionale, le istituzioni non possono limitarsi a dichiararsi per la pace: devono dimostrarlo con le proprie scelte».