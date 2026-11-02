GROSSETO – Un inizio di settimana dal sapore decisamente autunnale in Maremma, con temperature inferiori alle medie del periodo, vento sostenuto e qualche nuvola di passaggio. Oggi, lunedì 2 novembre, e domani, martedì 3 novembre, il tempo sarà comunque prevalentemente asciutto su gran parte della provincia di Grosseto. Dopo un lunedì caratterizzato da nuvolosità variabile e schiarite, martedì il sole tornerà a farsi vedere con maggiore continuità, accompagnato da un leggero aumento delle temperature.

Lunedì 2 novembre: nuvole e schiarite, soffia il Grecale

La giornata di oggi sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a momenti soleggiati, con una tendenza a schiarite più ampie verso sera. Non sono previste precipitazioni significative. A Grosseto le temperature oscilleranno tra 9 e 17 gradi.

Sulla costa settentrionale, tra Follonica e Massa Marittima, il clima sarà fresco e ventilato. Anche nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, prevarrà il tempo asciutto, con temperature a Orbetello tra 11 e 17 gradi. Più freddo sull’Amiata, soprattutto alle quote maggiori.

Martedì 3 novembre: più sole e temperature in ripresa

Domani l’alta pressione favorirà condizioni più stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su buona parte della Maremma. A Grosseto le temperature saliranno fino a 18 gradi, con una minima intorno ai 10.

A Follonica si prevedono valori tra 9 e 18 gradi, mentre a Orbetello il termometro oscillerà tra 12 e 18 gradi. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone interne e l’Amiata, senza fenomeni di rilievo.

Vento e mare: attenzione alle raffiche

Il protagonista di queste due giornate sarà il Grecale, con venti moderati e possibili raffiche più intense sui rilievi e nei settori meridionali. Il mare sarà generalmente poco mosso sottocosta, ma mosso al largo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo