MANCIANO. Mercoledì 4 novembre il Comune celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate con una cerimonia dedicata alla memoria dei caduti di tutte le guerre. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione nazionale combattenti e reduci, sezione di Manciano “S.T.V. Leonardo Madoni” (M.O.V.M.), con il patrocinio del Comune di Manciano e la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni locali.

Alla commemorazione è invitata tutta la cittadinanza.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9.45 con il ritrovo in piazza Garibaldi. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di San Leonardo.

Alle 11 si formerà il corteo che raggiungerà il monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza, dove sarà deposta una corona d’alloro. Seguiranno gli interventi del sindaco Mirco Morini e del presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, Amedeo Vincio.

La cerimonia proseguirà con il corteo diretto al cimitero, dove sarà deposta una seconda corona al cippo dedicato ai caduti di tutte le guerre.

La ricorrenza del 4 novembre rappresenta per la comunità un momento di ricordo e di riconoscenza verso coloro che hanno perso la vita durante i conflitti, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’unità nazionale e sul ruolo delle Forze armate.