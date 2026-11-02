LUCCA. Grosseto, Massa Marittima, Civitella Paganico, Gavorrano e il territorio delle Colline Metallifere e della Maremma si posizionano al centro di un’innovativa iniziativa di carattere sociale ed educativo. Prende il via ufficiale “Gioco di Squadra – Metodologie ludiche per il sociale”, il progetto promosso da Federludo Aps (Federazione nazionale delle associative ludiche italiane) in qualità di ente capofila, che vede in prima linea una fitta rete di associazioni, enti locali, consorzi e realtà sociali anche della provincia di Grosseto.

L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento da parte della Regione Toscana, classificandosi ai vertici dell’Avviso sociale 2026 con un punteggio di 73 punti e un finanziamento di 80.220 euro su un costo complessivo di 114.600 euro.

L’avvio operativo delle attività è stato sancito dal Kick-off Meeting tenutosi sabato 31 ottobre a Lucca durante Lucca comics & games, in occasione della presentazione ufficiale condotta dal presidente di Federludo e coordinatore del progetto, Giovanni Bacaro, e dal tesoriere Samuele Desideri. Per i prossimi 14 mesi, fino al 31 dicembre 2027, la provincia di Grosseto e le Colline Metallifere saranno teatro di cicli continuativi di gioco da tavolo, gioco di ruolo e gioco di ruolo dal vivo (LARP) pensati per creare aggregazione, combattere l’isolamento e promuovere la cittadinanza attiva nei piccoli centri e nelle aree interne.

La rete della provincia di Grosseto e della Maremma: associazioni partner e sostenitori del territorio

Il valore strategico dell’iniziativa risiede nel profondo radicamento locale e nella capacità di fare rete fra realtà eterogenee del tessuto maremmano. Tra le dieci associazioni partner della Toscana che costituiscono l’ossatura operativa del progetto figurano tre importanti organizzazioni attive nella provincia di Grosseto: Bandus! Attivazioni Ludiche Maremma, operante a Grosseto e Paganico; Il Drago delle Colline Metallifere, attiva a Massa Marittima, Gavorrano e nel territorio delle Colline Metallifere; Associazione Misericordia di Prata, con interventi focalizzati su Massa Marittima e le Colline Metallifere.

A rafforzare l’impatto sociale sul territorio maremmano contribuiscono cinque dei sedici sostenitori complessivi del progetto su scala regionale, rappresentati da amministrazioni comunali, istituzioni culturali, distretti biologici e associazioni locali: il Comune di Civitella Paganico e il Comune di Massa Marittima, l’associazione Ccibo Maremma APS di Grosseto, il Distretto Biologico Colline della Pia di Gavorrano; il Consorzio Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere di Gavorrano.