GROSSETO – Quattrocento lavoratori, un fatturato di circa 16 milioni di euro e una nuova sfida per il futuro: realizzare progetti di housing sociale e abitazioni a canone agevolato. Sono alcuni dei numeri e degli obiettivi della cooperativa Uscita di Sicurezza, raccontati dal presidente Luca Terrosi, ospite della puntata numero 116 de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco, oggi martedì 27 ottobre.

Al centro dell’intervista il nuovo bilancio sociale della cooperativa, appena pubblicato, che racconta non soltanto i risultati economici, ma soprattutto il lavoro svolto sul territorio e l’impatto dei servizi sulla vita delle persone.

Un bilancio sociale che racconta il territorio

«Il nostro bilancio sociale è una fotografia dell’anno, anzi, più che una fotografia è una puntata di una serie, perché lo facciamo dal 2010», spiega Terrosi.

Un percorso che permette alla cooperativa di analizzare nel tempo l’evoluzione dei propri servizi e di misurare i risultati raggiunti.

«Non sono soltanto dati economici, ma soprattutto dati delle cose che facciamo, di come possiamo migliorarle e di quanto quello che abbiamo fatto abbia inciso sulla vita quotidiana delle persone che usufruiscono dei nostri servizi».

Un lavoro di analisi che diventa anche uno strumento per programmare le attività future, cercando di anticipare i bisogni della comunità.

I nuovi bisogni e il ruolo della cooperazione sociale

Negli anni è cambiato anche il modo di lavorare della cooperativa. Non si tratta più soltanto di erogare servizi, ma di individuare le nuove necessità delle persone e cercare risposte tempestive.

«Spesso queste nuove necessità vengono viste e capite con troppo ritardo – sottolinea Terrosi –. Noi cerchiamo di attivarci affinché le esigenze abbiano risposte continue e sempre migliori».

Il presidente evidenzia anche uno dei punti di forza della Maremma: la presenza di una rete sociale e di volontariato particolarmente radicata, capace di offrire sostegno alle persone più fragili.

Accanto a questo elemento positivo emerge però un fenomeno che merita attenzione.

«Ci siamo resi conto che sempre più persone si rivolgono direttamente a noi come privati. Questo ci fa piacere, ma ci preoccupa anche, perché ci porta a interrogarci sul funzionamento della parte pubblica».

Una tendenza che riguarda soprattutto i servizi delle Rsa e l’assistenza domiciliare, per i quali cresce la richiesta diretta da parte delle famiglie.

Quattrocento lavoratori e 16 milioni di fatturato

Uscita di Sicurezza rappresenta anche una realtà economica importante per la provincia di Grosseto.

«Parliamo di 400 persone al lavoro e di un fatturato di 16 milioni di euro, di cui circa il 75-80% viene destinato agli stipendi», spiega Terrosi.

Numeri che testimoniano il peso della cooperativa non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche occupazionale ed economico.

Una parte consistente delle risorse prodotte dall’attività della cooperativa torna infatti sul territorio attraverso le retribuzioni dei lavoratori, contribuendo all’economia locale.

La sfida del futuro: case a prezzi accessibili

Tra i progetti sui quali Uscita di Sicurezza sta lavorando c’è anche una risposta a uno dei bisogni emergenti del territorio: quello abitativo.

«La sfida del futuro è sicuramente l’housing. Stiamo lavorando per creare un progetto di senior housing o housing sociale», annuncia Terrosi.

L’obiettivo è offrire nuove opportunità abitative, rivolte anche agli anziani, e rispondere alla crescente difficoltà di trovare case in affitto a condizioni sostenibili.

«Il nostro territorio ha bisogno di poter accedere a situazioni di affitto agevolato in tempi piuttosto rapidi».

Una prospettiva che amplia ulteriormente il campo d’azione della cooperazione sociale, chiamata a confrontarsi con nuove forme di fragilità e con esigenze che riguardano una parte sempre più ampia della popolazione.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

Pubblicazione su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali.

Tutte le puntate: www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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