GROSSETO. ”Grosseto è o non è una città di cultura?”. Di tanto in tanto, la domanda viene riproposta, nelle occasioni più diverse! Noi, tutto sommato, ci sentiamo di rispondere “sì”.

Lo facciamo con convinzione, poiché, anche se diversa da quella fiorentina e senese, esiste ed è dignitosamente rappresentativa. Rappresentativa di una identità che va oltre al buttero, alla zanzara, al padule, al cinghiale e alle bestie brade. È quella invece dei giovani studiosi, di un polo universitario, di operatori culturali e ricercatori, di registi, poeti, scrittori, giornalisti, pittori più o meno valenti, validi e impegnati.

Oggi è diversa dal passato! Per troppi anni la parola “cultura” era a braccetto della politica. In occasione di festival politici, incontri e manifestazioni, piovevano da Roma, Milano, Bologna e altre città soggetti in missione di alfabetizzazione culturale. Nel tempo le cose sono però cambiate! Giovani laureati sono diventati insegnanti, qualcuno anche assistente, docente, pure rettore di Università.

È stato così che il popolo di Maremma, oltre al maremmano dagli scarponi bullettati e motosi, ha potuto annoverare anche distinti professionisti, qualificati e rappresentativi. Nuove forme di comunicazione e diffusione hanno teso a facilitare l’offerta e la produzione stessa di cultura. Un processo comune a tutte le realtà territoriali, ma da noi forse più accentuato.

Si è andati alla riscoperta delle tradizioni popolari e ci siamo accorti che “cantare il maggio” non era qualcosa da “gosti”, ma un accadimento demologico che andava mantenuto e tutelato. Abbiamo preso coscienza di certe nostre potenzialità e abbiamo costruito una nostra dimensione che ci caratterizza e distingue dagli altri.

C’è chi si chiede se può essere considerata cultura l’uccisione e lavorazione del maiale, il frinire delle cicale, la cudera o la raccolta dell’uva e delle olive. Ovvio che siano anche questi aspetti connessi alla nostra identità, ma non sono certo le pietre miliari della cultura maremmana.

Senza fare nomi, diciamo che durante questi ultimi decenni, operatori culturali, animatori, studenti, insegnanti, librai, giornalisti, commercianti, professionisti, casalinghe, pensionati, hanno prodotto mostre, libri di poesie, romanzi, saggi, diari, quadri, mostrando la grande vivacità di questa città e di questa nostra terra.

Produzioni a volte discrete, a volte modeste, in certi casi anche da… ululato, ma comunque sempre apprezzabili per l’impegno profuso. È cultura questa? Certo che lo è! Per noi, anche gli sforzi dei nostri indigeni fanno cultura: una cultura magari non accademica ma creativa e apprezzabile per l’impegno e l’intento.

Ciò che comunque va perseguito è un certo rigore, affinché nel fare vi sia cura e qualità. No all’improvvisazione insomma, un fenomeno questo che da qualche tempo si è diffuso in maniera virulenta.

Non vogliamo consulte culturali per pianificare iniziative ed eventi, né kermesse del chi è più bravo a fare numero e a trovare patrocini. Per noi fare cultura non è come torchiare il vino. Gli stessi fruitori dovrebbero essere più attrezzati e preparati al saper apprezzare le varie offerte culturali.

Scherzosamente saremmo tentati di azzardare come similitudine che, così come nel passato un giovane si iniziava al sesso nelle “case di tolleranza”, ebbene, per una adeguata iniziazione culturale, ci vorrebbero i… “casini della cultura”.

Tutto comunque è da apprezzare, memori del resto che solo immobilismo e disinteresse la uccidono!