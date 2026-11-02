ARCILLE. Dopo 61 anni di attività e di lavoro, gli storici titolari Luciana, 82 anni, e Stefano, 85, hanno deciso a malincuore di andare in pensione e cedere il Bar Ristorante Pizzeria Forra Piper di Arcille.

Luciana e Stefano sono stati per oltre 60 anni un punto di riferimento per tantissime generazioni; Luciana sempre ai fornelli, deliziando i clienti con l’ottima cucina. Il Forra Piper è stato anche negli anni ’80 non solo bar, tabaccheria, pizzeria, ristorante, ma anche la balera più in di tutta la provincia; ha fatto ballare e divertire intere generazioni; quanti amori sono nati in questo locale.

«Con Luciana e Stefano si chiude un’epoca – ricorda Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico – e ai nuovi proprietari congratulazioni e tanti auguri per la partenza di un percorso florido e duraturo».