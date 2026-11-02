GROSSETO – «Se la legge di bilancio venisse approvata per come è uscita dal Consiglio dei ministri, il corso triennale in scienze infermieristiche dell’Università di Siena che si tiene a Grosseto sarebbe con ogni probabilità destinato a chiudere».

Ne sono convinte, e per questo preoccupate, la segretaria della camera del lavoro di Grosseto, Monica Pagni, e la segretaria della Federazione dei lavoratori della conoscenza, Alessandra Vegni.

«Si evince – aggiungono le due sindacaliste – dalla lettura della relazione tecnica allegata alla legge di bilancio. Nel 2027, infatti, gli Atenei statali potranno assumere a tempo indeterminato nuovo personale solo spendendo il 75% di quello che costava il personale andato in pensione l’anno precedente (turn over). Il che significa che l’Università di Siena, come tutti gli altri Atenei italiani, potrà investire in personale il 25% in meno di quello che spenderà quest’anno.

Ma non solo. Sempre dalla relazione tecnica emerge con chiarezza che l’articolo 108 della legge di bilancio modificherà anche le regole generali di finanziamento dell’Università, senza prevedere risorse aggiuntive diverse dagli stanziamenti già esistenti, che peraltro vengono tutti riuniti nel fondo di finanziamento ordinario. Peraltro, cambiando anche le regole di calcolo delle spese per il personale sostenute dalle Università, che potranno escludere dal conteggio solo quelle coperte da finanziamenti esterni, pubblici o privati, di durata inferiore ai 15 anni.

Stando così le cose è chiaro – dicono con preoccupazione le due segretarie di Cgil e Flc – che le attività del Polo Universitario Grossetano sono a rischio, dal momento che per assicurare lo svolgimento dei corsi va mantenuto un numero minimo di docenti assunti a tempo indeterminato. Come prevedono i criteri di accreditamento in base ai quali, fra l’altro, si è dovuto provvedere a individuare una nuova sede proprio per il corso triennale in infermieristica.

A questo proposito, già lo scorso agosto, la delegata al polo universitario, professoressa Ottavia Spiga, era già stata chiara, spiegando che tutto dipendeva dalla possibilità di assumere nuovo personale.

Come Cgil abbiamo recentemente sottolineato con preoccupazione il fatto che in assenza di un corso universitario in infermieristica, i nostri ospedali e i servizi sanitari territoriali si ritroverebbero in gravissima difficoltà a reperire gli infermieri necessari. Questo perché, a causa dei costi che comporta il trasferimento, il nostro territorio è considerato poco attrattivo da chi potrebbe venirci a lavorare. Motivo per cui è determinante formare giovani infermieri che già risiedono qui ed hanno quindi interesse a rimanerci.

Per questo – concludono Pagni e Vegni – chiediamo ai parlamentari della provincia di intervenire per modificare almeno le norme che riguardano i tagli alla spesa per il personale delle università, e alle istituzioni locali, a partire da Comune capoluogo e Asl, di garantire sin da ora un eventuale intervento sostitutivo per assicurare continuità di svolgimento delle lezioni a Grosseto nel corso triennale in infermieristica.

Se questo venisse meno, infatti, il nostro servizio sanitario e la qualità di vita dei cittadini residenti su questo territorio subirebbero un colpo durissimo».