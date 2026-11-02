GROSSETO – Riparte la scuola baseball targata Big Mat Bsc Grosseto, con due open day e tanti incontri nelle scuole, grazie anche alla collaborazione di Health&performance Grosseto e della Francisco Cervelli Academy. Un progetto per l’anno 2026/27, che vedrà Marco Terribile nuovo responsabile della scuola baseball e due allenatori qualificati come Tommaso Cipriani e Tommaso Carfì, entrambi tecnici di primo livello laureati in scienze motorie, e Riccardo Ferretti, allenatore ed educatore sportivo della Cervelli Academy, che seguiranno il progetto di reclutamento nelle scuole pronti a curare ogni aspetto fisico e tecnico dei bambini.

Primo evento gli open day gratuiti di sabato 21 novembre e 28 novembre, aperti ai bambini e alle bambine dai 7 ai 12 anni, per dar modo a chi vorrà di provare a giocare a baseball e ai genitori di poter parlare con i dirigenti e i coach per avere informazioni sul percorso che i bambini faranno durante l’anno nella scuola baseball.

“Il nostro progetto è finalizzato al reclutamento di bambini e ragazzi del territorio – spiega il presidente del Big Mat Bsc Grosseto, Antonio Pugliese – che possano, anno dopo anno, seguire il percorso del settore giovanile fino ad arrivare a giocare in Serie A con la prima squadra. Chiaramente è un percorso che parte dal divertimento del bambino, per far riscoprire la bellezza di uno sport che da sempre è stato importante per la nostra città. Proprio per questo chi vorrà continuare a giocare con noi potrà iscriversi alla scuola baseball che prevede, soprattutto per i più piccoli, il progetto del “multisport”, ovvero di far giocare i ragazzi non solo a baseball ma anche ad altri sport, con istruttori qualificati, per aumentare la coordinazione “occhio-mano”, che si sviluppa dalla prima infanzia fino ai 9-10 anni, per guidare i movimenti della mano usando le informazioni visive ricevute dagli occhi; una capacità fondamentale anche per giocare a baseball. Ci tengo, infine, a ringraziare tutto il nostro staff a partire proprio da Tommaso Cipriani e Tommaso Carfì, due istruttori di grandissima qualità”.

Il reclutamento nelle scuole è previsto nelle scuole primarie di via Mascagni e di via Scansanese, a Grosseto, e in quella di Rispescia, mentre la scuola baseball sarà effettuata durante i mesi invernali due volte a settimana, nelle palestre della scuola del Liceo artistico e in via Lago di Varano: il martedì dalle 18 alle 19.30, al Liceo Artistico, e il venerdì dalle 17 alle 18.30 in via Lago di Varano. Con l’arrivo del bel tempo gli allenamenti si sposteranno gradualmente sui diamanti dello stadio Scarpelli di Grosseto. In via di definizione anche il reclutamento nella scuola di via Monte Bianco, grazie al progetto Coni.

Per informazioni sulla scuola baseball, sulle attività nelle scuole e sui tornei è possibile scrivere a [email protected] oppure visitare il sito www.bscgrosseto.it o i canali social della società.