GROSSETO – Sessant’anni dopo la grande alluvione del 4 novembre 1966, Grosseto torna a guardare alle immagini di una delle pagine più drammatiche della propria storia. Lo fa attraverso fotografie, documenti e testimonianze che restituiscono la durezza di quei giorni, ma anche il coraggio, la solidarietà e la determinazione con cui una comunità seppe affrontare l’emergenza e rialzarsi.

Dal 2 novembre al 31 dicembre, la città sarà protagonista di un percorso di commemorazioni promosso attraverso diverse iniziative, con l’obiettivo di custodire la memoria collettiva dell’alluvione e trasmetterla alle nuove generazioni. Un programma che intreccia storia, cultura e testimonianze, riportando al centro il ricordo di quanto accadde e il valore della solidarietà che accompagnò la ricostruzione.

“A sessant’anni di distanza – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – l’alluvione del 1966 resta una ferita profonda nella storia di Grosseto e nella memoria di tante famiglie. Ricordare quei giorni significa rendere omaggio a chi perse tanto, a chi si impegnò nei soccorsi e a una comunità che seppe reagire con coraggio e solidarietà. È nostro dovere conservare questa memoria e trasmetterla ai giovani, perché conoscano la propria storia e comprendano quanto siano preziosi il senso di comunità, la responsabilità e la capacità di aiutarsi nei momenti difficili. Le iniziative promosse per questo anniversario vogliono essere un’occasione di ricordo, ma anche di consapevolezza per tutta la città”.

“Le fotografie, i documenti e le testimonianze hanno una forza particolare: ci permettono di avvicinarci a ciò che è accaduto e di restituire un volto e una storia a eventi che rischierebbero altrimenti di restare soltanto nelle pagine dei libri – sottolinea l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Con questo programma abbiamo voluto portare la memoria dell’alluvione in luoghi diversi della città, dai musei alle vetrine del centro storico, rendendola accessibile a un pubblico ampio e coinvolgendo anche le nuove generazioni. La cultura ha anche questo compito: custodire la storia di una comunità, renderla viva nel presente e fare in modo che possa continuare a essere condivisa”.

Si parte il 2 novembre con una mostra fotografica diffusa nelle attività commerciali del centro storico. Il progetto, realizzato dall’Agenzia Fotografica Bieffe in collaborazione con CentriAMO Grosseto e con il contributo di Banca Tema, trasformerà le vetrine dei negozi in spazi dedicati alla memoria dell’alluvione.

Le immagini d’epoca accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso attraverso i luoghi, i volti e le ferite lasciate dall’acqua e dal fango. La mostra uscirà così dagli spazi espositivi tradizionali per incontrare le persone nelle strade e nelle piazze, davanti alle attività che ancora oggi rappresentano una parte viva dell’identità cittadina. L’esposizione resterà visitabile fino al 22 novembre.

“Le fotografie ci restituiscono la dimensione di una tragedia che ha colpito case, negozi, famiglie e intere strade della nostra città. Ma raccontano anche qualcosa che va oltre la distruzione: la capacità delle persone di aiutarsi, di ricominciare e di ricostruire ciò che sembrava perduto – sottolinea Alberto Macchi, presidente di CentriAMO Grosseto – Nuovo CCN -. Abbiamo voluto sostenere un progetto che porta la memoria direttamente nelle vie del centro storico, facendo delle vetrine non soltanto luoghi di lavoro e di commercio, ma anche spazi di racconto e di identità condivisa. Perché una città non è fatta soltanto dai suoi edifici: è fatta soprattutto dalle persone che la abitano, la vivono e trovano la forza di rialzarsi nei momenti più difficili”.

Dal 5 al 22 novembre, l’Agenzia Fotografica Bieffe porterà le proprie immagini anche al Polo culturale Le Clarisse, nel Chiostro del Pozzo, con la mostra “I 60 dal ’66. Le drammatiche immagini dell’alluvione che sconvolse Grosseto il 4 novembre 1966”.

Le fotografie scattate durante quei giorni offriranno uno sguardo diretto sulla portata della catastrofe e sulle conseguenze che ebbe sulla vita della città, restituendo al pubblico una testimonianza preziosa di quella pagina di storia.

Dal 7 novembre al 31 dicembre, il Museo archeologico e d’arte della Maremma ospiterà “4 Novembre 1966. L’alluvione a Grosseto nelle immagini dell’Archivio Fotografico dei fratelli Gori”: gli scatti dell’epoca documentano le strade sommerse, i soccorsi e la quotidianità paralizzata dall’acqua limacciosa che invase Grosseto la mattina del 4 novembre 1966. Un patrimonio documentario di particolare valore, che consente di ricostruire visivamente la dimensione dell’emergenza e le sue conseguenze sulla comunità.

Martedì 3 novembre, alle ore 17, nella sala conferenze del Museo di Storia naturale della Maremma, l’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi presenterà la ristampa del volume “I Giorni del Fango”, scritto trent’anni fa da Claudio e Giacomo Bottinelli. Il libro-inchiesta ricostruisce la tragedia attraverso interviste, documenti, fotografie, atti amministrativi del Comune e la sentenza che concluse l’inchiesta giudiziaria sull’alluvione.

Alla presentazione seguirà l’intervento “L’Ombrone fa ancora paura?”, a cura del dirigente responsabile del Genio civile Toscana Sud, dedicato ai lavori realizzati lungo gli argini del fiume negli ultimi sessant’anni.