CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tris di vittorie per le rose giovanili dell’Hc Castiglione. L’unica a non fare risultato utile è la squadra di serie B, che chiude con una sconfitta il girone di qualificazione di Coppa Italia: al Casa Mora la capolista Circolo Pattinatori Grosseto passa per 6-5. Gara comunque combattuta, risolta nel finale del secondo tempo dai biancorossi, con il Castiglione comunque sempre rimasto in scia. Proprio il Grosseto, a punteggio pieno, era certo del passaggio ai playoff, mentre la Blue Factor dovrà attendere l’ultima sfida fra Prato e Follonica con i lanieri che se vorranno scavalcare in classifica i maremmani dovranno vincere con 30 gol di differenza.

Biancorossi in vantaggio con l’ex Perfetti, poi per il Castiglione ci pensa la botta di Piro a pareggiare. Poi sale in cattedra Paghi con una doppietta a cui risponde Santoni che manda sul 2-3 grossetano al riposo. Nella ripresa pari immediato di Piro, poi in 10 secondi botta e risposta di Paghi e Diego Bracali per il 4-4. In contropiede Giabbani ben servito sul secondo palo segna il 5-4 con Paghi che assesta il colpo del 6-4. Ancora Santoni accorcia, ma non c’è più tempo, finisce 6-5.

Serie B Coppa Italia 6G. Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 5-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Brando Santoni, Lorento Turbanti, Mattia Malvezzi, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali, Michele Nerozzi. All. Massimo Bracali.

CP GROSSETO: Luca Peruzzi Squarcia, (Elia Riva); Riccardo Bruzzi, Pablo Nelson Saavedra, Stefano Paghi, Samuel Cardi, Tommaso Giusti, Marco Maria Bianchi, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

RETI: pt (2-3) 6’27 Perfetti (G), 9’33 Piro (C), 10’17 e 15’33 Paghi (G), 18’38 Santoni (C); st 0’51” Piro (C), 11’45 Paghi (G), 11’56 D.Bracali (C), 18’02 Giabbani (G), 21’05 Paghi (G), 22’02 Santoni (C).

Quarta vittoria consecutiva e primo posto solitario per gli Under 13 La Scala. A Sarzana contro la compagine “A” i biancocelesti scappano via già nel primo tempo con i gol di Sforzi, Turbanti e Rosadini. Nella ripresa l’allungo con Sforzi e Bechini per il 5-1. Le reti del ligure Tonelli e di Bagnoli fissano il punteggio sul definitivo 6-1 per i maremmani. Domenica al Casa Mora derby contro il Grosseto.

U17, Sarzana A-La Scala Castiglione 1-6

SARZANA A: Alexander Krocka; Luigi Fabbi, Francesco Amatuzzo, Edoardo Miozzo, Tommaso Traina, Gianluca Amatuzzo, Gregorio Tonelli, Federico Lagomarsini. Matteo Pistilli.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele de Salvatore, (Andrea Asta); Lorenzo Rosadini, Filippo Bagnoli, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Giabbani, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (0-3) 1’04 Sforzi (C), 4’04 Turbanti (C), 17’36 Rosadini (C); st 3’56 Sforzi (C), 6’55 Bechini (C), 16’14 Tonelli (S), 17’28 Bagnoli (C).

Esordio con vittoria per gli Under 13 Lo Scoiattolo in campionato: i ragazzi allenati da Oscar Lasorsa devono sudare per superare lo Startit Prato per 3-2. Partita combattutissima con le reti di Ricceri in apertura e il pari di Scatizzi del Prato per chiudere il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa doppietta di Fraternale e ancora un gol di Scatizzi per il definitivo 3-2. Domenica per Lo Scoiattolo derby a Follonica.

U13, 2G. Startit Prato-Lo Scoiattolo Castiglione 2-3

STARTIT PRATO: Elia Manca; Luca Scatizzi, Elia Viti, Samuele Leggieri, Marco Mineo, Francesco Del Principe, Diego Grassia. All. Maurizio Baldesi.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Jerzy Konarski, (Emily Shatrolli); Gianmarco Leone Barraco Tarlati, Zena Bonari, Giorgia Fraternale, Lavina Ricceri, Marco Biancalani, Francesco Palomba, Aurora Shatrolli. All. Oscar Lasorsa.

ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.

RETI: pt (1-1) 0’09” Ricceri (C), 13’56 Scatizzi (P); 1’33 e 7’44 Fraternale (C), 14’25 Scatizzi (P).

Prima di campionato vìncente, sempre in terra pratese, anche per gli Under 11 Blue Factor, che prevalgono 8-4 contro lo Startit. Gara subito di stampo maremmano, con Podestà che apre le marcature fino a firmare un poker di reti; a segno anche Nucci con una doppietta, Loffredo e Berardi.

U11, 2G. Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-9

STARTIT PRATO: Helen Giuseppina Garraffo; Enapai Martini, Alessio Ridolfo, Haoqin Zhang, Antonio Alboretti, Alessio Fabbri, Fatima Zahra Ed Dahby, Riccardo Marchi. All. Juri Colzi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Andrea Cocchi; Lenardo Marini, Manuel Nucci, Niccolò Podestà, Giacomo Berardi, Aurora Shatrolli, Leon Loffredo. All. Maurizio Pericoli.

ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.

RETI: pt (3-6) 1’20 Podestà (C), 2’03 Nucci (C), 2’22 Podestà (C), 4’03 e 5’16 Fabbri (P), 9’02 Podestà (C), 12’08 Fabbri (P), 12’20 Nucci (C), 13’42 Marini (P); st 5’00 Loffredo (C), 6’36 Podestà (C), 13’44 Berardi (C).