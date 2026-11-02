FOLLONICA – In occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Follonica organizza un momento di commemorazione nel ricordo dei Caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà.

«Una ricorrenza – afferma l’amministrazione comunale – che rappresenta un’importante occasione per custodire la memoria della nostra storia, rinnovare i valori dell’unità nazionale e riflettere sul significato della pace, della democrazia e della libertà».

La cerimonia commemorativa si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 11.45 – Raduno presso il Parco della Rimembranza.

Ore 12.00 – Deposizione della corona alla lapide dedicata ai Caduti e intervento commemorativo del Sindaco.

«Il 4 novembre non è soltanto una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione collettiva sul valore della memoria e sulla responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà, solidarietà e senso di appartenenza alla comunità nazionale».

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia, per condividere insieme un momento di memoria, riconoscenza e omaggio ai Caduti.