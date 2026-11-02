PORTO ERCOLE – I gruppi consiliari di minoranza del Comune di Monte Argentario hanno depositato una richiesta formale per convocare un Consiglio comunale straordinario e aperto sul futuro dell’ex scuola elementare di Porto Ercole. La richiesta si basa sull’articolo 39 del Testo unico degli enti locali e sugli articoli 28 e 40 del regolamento del Consiglio.

La richiesta di convocazione

L’ex scuola elementare, scrivono i consiglieri di opposizione, «è un compendio immobiliare di grande valore strategico, storico e identitario per la frazione e per tutto il territorio comunale». Chiedono che la seduta si svolga a Porto Ercole, per garantire la più ampia partecipazione, e che sia consentito l’intervento di cittadini, comitati locali, associazioni sociali e di categoria.

La mozione

Insieme alla richiesta è stata depositata una mozione che impegna il sindaco e la giunta a tre cose. La prima è sospendere subito ogni procedura o bando relativo all’alienazione e alla vendita del compendio a privati. La seconda è avviare un percorso partecipato con la comunità locale, per raccogliere proposte ed esigenze del territorio. La terza è predisporre uno studio di fattibilità per recuperare l’immobile a fini culturali, associativi e di servizi pubblici, cercando eventuali finanziamenti regionali o europei.

«Un bene comune inestimabile»

«L’ex scuola elementare rappresenta un bene comune inestimabile che appartiene alla storia e al futuro di Porto Ercole – dichiarano i consiglieri proponenti –. Decisioni di questo peso non possono essere prese al chiuso degli uffici o calate dall’alto. È necessario fermare qualsiasi ipotesi di vendita a privati e aprire un confronto pubblico e trasparente con chi vive il paese tutti i giorni».

I tempi

Secondo l’opposizione, la presidenza del Consiglio comunale ha ora l’obbligo di convocare l’assemblea entro un termine perentorio di venti giorni.

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