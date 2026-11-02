GROSSETO – Questa mattina il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, ha incontrato i rappresentanti degli studenti degli istituti superiori del territorio e della Consulta provinciale degli studenti dell’Ufficio scolastico territoriale.

All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti, il consigliere provinciale con delega alle Politiche giovanili Mattia Maule e l’ingegner Monaci. Presenti, sia in presenza che da remoto, i rappresentanti di quasi tutti gli istituti superiori della provincia.

Al centro del confronto le problematiche e le criticità segnalate dagli studenti nelle diverse scuole, con particolare attenzione agli edifici scolastici, alle manutenzioni e alle condizioni degli spazi destinati alla didattica e alla vita scolastica.

Un’occasione di ascolto e dialogo diretto, durante la quale i ragazzi hanno potuto rappresentare le proprie esigenze, avanzare proposte e segnalare le situazioni che richiedono maggiore attenzione.

Dall’incontro è emerso un percorso di lavoro concreto: ogni istituto trasmetterà alla Provincia un documento contenente le principali criticità e le relative priorità. Sulla base delle segnalazioni, gli uffici provinciali potranno effettuare le necessarie valutazioni tecniche e predisporre una programmazione degli interventi, distinguendo le questioni risolvibili nel breve periodo da quelle che richiedono investimenti e tempi più lunghi.

Saranno inoltre organizzati incontri periodici di verifica con i rappresentanti degli studenti, per fare il punto sulle segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento degli interventi e condividere le eventuali difficoltà, mantenendo aperto un canale di confronto diretto e continuativo.

Parallelamente ha preso il via anche un tour del presidente Limatola negli istituti superiori della provincia, per incontrare direttamente gli studenti, conoscere da vicino le diverse realtà scolastiche e raccogliere esigenze e proposte. Un percorso già avviato a Massa Marittima e che proseguirà nelle altre scuole del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Provincia e il rapporto diretto con le comunità scolastiche.

«Ho voluto questo incontro perché credo che gli studenti debbano essere protagonisti delle scelte che riguardano le loro scuole – dichiara il presidente Francesco Limatola –. Ascoltare è fondamentale, ma non basta. Occorre trasformare le segnalazioni in un programma di lavoro, individuare le priorità e soprattutto dare risposte, anche quando queste richiedono tempo e risorse.

Ai ragazzi dobbiamo garantire trasparenza, spiegando ciò che possiamo fare subito, ciò che dobbiamo programmare e ciò che presenta maggiori difficoltà. Ci rivedremo periodicamente per verificare insieme gli impegni assunti, perché la partecipazione ha senso se produce risultati concreti. E con il tour nelle scuole vogliamo portare questo confronto direttamente nei luoghi in cui i ragazzi vivono ogni giorno».

Durante l’incontro è stata inoltre illustrata l’opportunità di partecipare alla costituenda Consulta dei Giovani della Provincia, uno strumento pensato per coinvolgere studenti e giovani del territorio nella costruzione delle politiche provinciali.

«Vorrei che questo confronto non si limitasse alle questioni scolastiche – conclude Limatola –. Stiamo lavorando alla pianificazione strategica del futuro della nostra provincia e credo che i giovani debbano avere un ruolo importante in questo percorso. Non possiamo immaginare il territorio dei prossimi vent’anni senza ascoltare chi in quel territorio dovrà vivere, studiare e lavorare. La Consulta dei Giovani può diventare uno spazio permanente di partecipazione, proposta e confronto con le istituzioni».