FOLLONICA. Avere un punto di riferimento vicino a casa, a cui rivolgersi per dubbi e domande sui Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), può fare la differenza nell’affrontare con maggiore serenità il percorso scolastico e di vita.

Disporre di informazioni chiare e poter contare su uno spazio di ascolto e confronto è importante per orientarsi tra le diverse esigenze, comprendere le risorse disponibili e costruire un dialogo più sereno con la scuola.

Per rispondere a questa esigenza, la sezione di Grosseto di Associazione italiana dislessia (Aid) apre a Follonica un nuovo sportello informativo e di ascolto dedicato ai DSA, rivolto alle famiglie e agli insegnanti, negli spazi messi a disposizione dal Comune di Follonica. Il servizio sarà inaugurato giovedì 5 novembre, alle ore 17.00, presso l’ex Casello Idraulico di Follonica, in via Roma, e sarà attivo ogni venerdì, a partire dal 6 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00.

«Lo sportello nasce con l’obiettivo di ampliare la rete di supporto della sezione Aid sul territorio – dicono dall’associazione offrendo un punto di riferimento accessibile a chi desidera ricevere informazioni e orientamento sui DSA. Durante i colloqui individuali sarà possibile affrontare dubbi e domande su diversi aspetti del percorso scolastico, dalle certificazioni al Piano Didattico Personalizzato (PDP), cercando insieme indicazioni utili per affrontare le difficoltà e favorire una collaborazione più efficace con la scuola».

«Il servizio vuole essere innanzitutto un luogo di accoglienza, ascolto e confronto, aperto anche ai docenti che desiderano approfondire la conoscenza dei Dsa e individuare modalità efficaci per accompagnare studenti e studentesse nel loro percorso di apprendimento – prosegiono – L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza di AID sul territorio, per essere sempre più vicina alle persone che vivono quotidianamente queste caratteristiche e a chi le accompagna nella crescita e nell’apprendimento».

Lo sportello sarà gratuito e accessibile su appuntamento. Per prenotare un colloquio è possibile contattare la sezione AID di Grosseto telefonicamente o via email. L’inaugurazione del 5 novembre sarà invece aperta a tutti: famiglie, insegnanti e cittadini interessati potranno conoscere il nuovo servizio e le persone che lo animeranno.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Tel. 392 524 0305 – lunedì dalle ore 18.00 alle 19.30