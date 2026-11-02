GROSSETO – Controllate 1.026 persone, di cui settantadue minorenni, e 310 veicoli. Sono i numeri dei servizi ad alto impatto con cui la Squadra mobile di Grosseto ha intensificato, nel mese di ottobre, i controlli per contrastare la criminalità giovanile. Tre persone sono state denunciate in stato di libertà per ricettazione e per possesso di armi e strumenti atti a offendere.

Dove sono stati i controlli

I controlli hanno riguardato in particolare il centro cittadino, l’area della stazione ferroviaria, i parchi pubblici e i locali. L’obiettivo, spiega la Questura, è prevenire e contrastare situazioni di illegalità e garantire più sicurezza sul territorio. La Squadra mobile ha avuto il supporto di equipaggi dei Reparti prevenzione crimine e di altri uffici della Questura di Grosseto.

I risultati dell’attività

Oltre alle identificazioni e ai controlli sui veicoli, l’attività di polizia ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di diverse armi bianche.

Il monitoraggio dei social

Ai controlli sul territorio si è affiancato un monitoraggio costante del web, con particolare attenzione ai profili sulle piattaforme social, per individuare condotte illecite e fenomeni riconducibili alla criminalità giovanile.

L’operazione nazionale

I servizi di Grosseto rientrano in una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta in tutta Italia nelle ultime due settimane da migliaia di operatori delle questure, coordinati dal Servizio centrale operativo, con le 106 squadre mobili. Il bilancio nazionale parla di 236.138 giovani controllati, di cui 23.060 minorenni, 575 maggiorenni e 69 minorenni arrestati e 1.695 giovani denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni. I reati riguardano la persona, il patrimonio, le armi e le sostanze stupefacenti.

Tra i sequestri, a livello nazionale, ci sono 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina, 174,8 chili di cannabinoidi, 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e 269.863 euro in contanti. Sono stati monitorati 1.115 profili social e per tre, in provincia di Torino, è stata chiesta l’oscuramento per contenuti violenti e ostentazione di armi. In provincia di Foggia gli investigatori hanno scoperto strutture usate come laboratori per trasformare la cocaina in crack.

Dopo gli episodi avvenuti durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre in Lombardia, i controlli si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano e Monza e Brianza, con perquisizioni, denunce, Daspo urbani e fogli di via.

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