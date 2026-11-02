SCANSANO – Il Comune di Scansano ricorda i caduti di tutte le guerre. Mercoledì 4 novembre, al Parco della Rimembranza, è in programma la celebrazione alla quale sono invitati a partecipare i cittadini e le scuole del territorio.

L’appuntamento è alle 10 di fronte al monumento ai caduti. In caso di maltempo la commemorazione si terrà nella sala consiliare del Municipio.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – sottolinea la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – perché si tratta di un importante momento di commemorazione non solo dei caduti di tutte le guerre, ma anche per ricordare che la nostra Costituzione, all’articolo 11, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. In questo momento storico, così preoccupante per le tensioni internazionali e nazionali che stiamo vivendo, ricordare i principi e i valori della nostra Carta costituzionale è fondamentale”.