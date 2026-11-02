GROSSETO – Sesta vittoria nella prima fase della Coppa Italia di serie B per il Circolo Pattinatori. L’ultimo centro dei ragazzi di Massimo Mariotti è stato il 6-5 corsaro sulla pista di Casa Mora, contro la Blue Factor Castiglione sempre stando avanti, anche se mai più di due reti di scarto, contro un avversario giovanissimo che è comunque riuscito a recuperare e rimanere incollato ai grossetani praticamente fino al 22′, in cui Stefano Paghi, ancora una volta il match winner con 4 reti, che portano il totale a 16, ha firmato il poker che valeva il 4-6.

Mister Mariotti si dice soddisfatto di aver chiuso questo cammino iniziale, anche se non ha gradito qualche disattenzione che ha permesso ai biancocelesti di Bracali di rientrare in partita. “Di buono ci sono i tre punti, la vittoria, il percorso netto di tutte le partite che abbiamo giocato – ha commentato – ma questo guai se non fosse stato così. Sono un po’ amareggiato, perché in una squadra con due giocatori dell’esperienza di Pablo Saavedra e Stefano Paghi, gli altri dovrebbero avere un po’ più di tranquillità nel modo di giocare e spesso siamo titubanti”.

Il tecnico, che ha dovuto fare a meno di Gigi Brunelli, si è presentato a Casa Mora con un quintetto composto da Squarcia, Saavedra, Paghi, Giabbani e Perfetti, ma durante il match ha fatto giocare tutti i ragazzi.

Il Grosseto ha subito imposto il proprio gioco, ma fino al 7′, in cui Perfetti ha messo in rete una palla deviata dal portiere di Giabbani, non è riuscito a sbloccare il risultato. Da lì è stato un susseguirsi di reti e di azioni, con il Castiglione, che ha pareggiato con Piro su una punizione di prima, che è stato un buon sparring partner fino alla fine. Per il Grosseto è stato insomma un buon test per la fase intergirone che scatterà nel prossimo fine settimana a Viareggio contro Cgc Viareggio e Viareggio Hockey, appaiate a tredici punti, che devono affrontarsi nelle prossime ore, per stabilire chi arriverà seconda nel girone H.

Nessun dubbio sulla regina del raggruppamento, il Pumas Viareggio, che ha vinto le otto partite disputate, che Saavedra e compagni si troverebbero dal 26 novembre nella finale di questa fase (foto u&emmediggì).

Blue Factor Castiglione-C.P. Grosseto 5-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Bussotti, Shareef; Piro, Santoni, Turbanti, Malvezzi, Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali, Nerozzi. All. Massimo Bracali.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Bianchi, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Luca Molli.

RETI: nel p.t. 6’27 Perfetti, 9’33 Piro, 10’17 Paghi, 15’33 Paghi, 18’38 Santoni; nel s.t. 0’51 Piro, 11’35 Paghi, 11’56 Diego Bracali, 18’02 Giabbani, 21’05 Paghi, 22’02 Santoni.

ESPULSIONI TEMPORANEE (2′): Perfetti.