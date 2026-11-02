GROSSETO – Il caro vita continua a pesare sulle famiglie e sulle imprese e rischia di avere conseguenze pesanti anche sull’economia della provincia di Grosseto, dove commercio, turismo e pubblici esercizi sono componenti fondamentali del tessuto economico e sociale. A lanciare l’allarme è Confesercenti Grosseto, alla luce degli ultimi dati dell’Istat e di un sondaggio nazionale di Confesercenti e Ipsos.

L’inflazione e il sondaggio nazionale

Secondo il sondaggio oltre nove italiani su dieci hanno già modificato le proprie abitudini di consumo per fronteggiare gli aumenti dei prezzi. L’inflazione a ottobre ha raggiunto il 5,4% e, secondo le proiezioni di Confesercenti, potrebbe superare il 6% entro la fine dell’anno, mettendo a rischio 1,4 miliardi di euro di consumi nell’ultimo trimestre, a livello nazionale.

Il 53% degli intervistati prevede di risparmiare sui pranzi e sulle cene fuori casa, il 44% sulle consumazioni al bar, il 41% su vacanze e soggiorni e il 34% su abbigliamento e calzature. Sono percentuali che riguardano il campione nazionale, ma per Confesercenti sono un segnale di attenzione anche per un territorio con tante piccole imprese commerciali, attività ricettive e pubblici esercizi.

Mei: «Un doppio effetto negativo»

«Questi dati devono far riflettere anche sul futuro economico della nostra provincia – commenta Massimiliano Mei, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto –. Quando le famiglie sono costrette a destinare una quota sempre maggiore del proprio reddito alle bollette, ai carburanti e ai beni essenziali, inevitabilmente riducono tutto ciò che considerano rinviabile. A risentirne sono soprattutto i negozi di vicinato, i bar, i ristoranti, le attività della moda e i servizi legati al tempo libero. Settori che in Maremma hanno un peso economico e occupazionale rilevante».

«Il rischio è quello di un doppio effetto negativo – prosegue Mei –. Da una parte diminuisce la capacità di spesa dei consumatori, dall’altra aumentano i costi di gestione delle imprese. Un ristorante, un bar, un negozio alimentare o una struttura ricettiva devono affrontare bollette energetiche sempre più onerose, ma non possono trasferire integralmente questi aumenti sui prezzi finali senza rischiare di perdere ulteriormente clientela. Il risultato è una progressiva compressione dei margini economici, che mette in difficoltà soprattutto le attività più piccole».

364 attività in meno dal 2019

Il quadro si inserisce in un contesto già complesso per il commercio locale. Secondo le elaborazioni di Confesercenti Grosseto, tra il 2019 e il 2025 la provincia ha perso 364 attività del commercio al dettaglio, passando da 3.350 a 2.986 imprese.

«Non possiamo permetterci che il caro vita acceleri ulteriormente il processo di desertificazione commerciale – sottolinea Mei –. La chiusura di un negozio non rappresenta soltanto la perdita di un’attività economica, ma significa anche meno servizi per i residenti, meno occasioni di lavoro e una progressiva perdita di vitalità dei centri storici, dei quartieri e dei piccoli borghi della nostra provincia».

Il Natale e la richiesta sul costo dell’energia

La preoccupazione maggiore riguarda l’ultima parte dell’anno, tradizionalmente importante per le attività commerciali, anche in vista del Natale. «Dopo una stagione turistica che ha mostrato andamenti differenziati fra le diverse attività e località della Maremma, il commercio guarda agli ultimi mesi dell’anno con attenzione – dice Mei –. Il periodo natalizio rappresenta un momento fondamentale per molte imprese, ma l’incertezza economica e l’aumento dei prezzi rischiano di condizionare fortemente le decisioni di acquisto delle famiglie. Non possiamo pensare che le imprese riescano a sostenersi esclusivamente riducendo i propri margini o moltiplicando le promozioni».

Confesercenti Grosseto condivide la richiesta della Presidenza nazionale di intervenire rapidamente sul costo dell’energia e di rafforzare le misure a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie. «Accogliamo positivamente gli interventi fiscali che possono contribuire a sostenere i redditi – aggiunge Mei –, ma è indispensabile che questi benefici non vengano immediatamente assorbiti dai rincari delle bollette e dei beni di prima necessità. Per questo riteniamo fondamentale un provvedimento efficace sul caro energia, capace di alleggerire concretamente i costi per famiglie e imprese».

«Sostenere i consumi significa sostenere l’economia reale dei nostri territori – conclude Mei –. In una provincia come Grosseto, dove le piccole imprese costituiscono una parte essenziale del sistema economico, difendere il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità delle attività di rimanere sul mercato è una priorità. Non si tratta soltanto di salvaguardare fatturati e posti di lavoro, ma anche di preservare quel tessuto di relazioni, servizi e opportunità che rende vivi i nostri centri urbani e i nostri paesi. Servono risposte concrete e tempestive, prima che il rallentamento dei consumi produca conseguenze ancora più difficili da recuperare».

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