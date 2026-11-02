Il ricordo dell’alluvione e il ruolo dei Vigili del Fuoco

«Il sessantesimo anniversario dell’alluvione è un’occasione per ricordare quanto la nostra città abbia saputo affrontare una prova durissima grazie alla forza della propria comunità e al contributo di donne e uomini che non si sono tirati indietro – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. I Vigili del Fuoco rappresentano da sempre un presidio di sicurezza e un punto di riferimento per i cittadini. Nel 1966 furono accanto a Grosseto in un momento drammatico e, ancora oggi, continuano a esserci ogni volta che il territorio e le persone hanno bisogno. Il loro impegno merita la riconoscenza di tutta la città, non soltanto in occasione di una ricorrenza, ma ogni giorno».

La commemorazione sarà anche l’occasione per ripercorrere, attraverso immagini e testimonianze storiche, le drammatiche giornate del novembre 1966, quando l’alluvione mise a dura prova Grosseto e gran parte della Toscana.

Un riconoscimento a Ferdinando Davitti, il cittadino che aiutò i soccorritori

Uno dei momenti più significativi della conferenza stampa è stata la consegna degli attestati di benemerenza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e alla famiglia di Ferdinando Davitti, cittadino grossetano che durante l’alluvione collaborò con una squadra di soccorritori, contribuendo a metterla in salvo.

Davitti, abile nuotatore, non esitò a intervenire per aiutare i Vigili del Fuoco a raggiungere un luogo sicuro. Un gesto di coraggio e altruismo che, a distanza di sessant’anni, la città ha voluto ricordare ufficialmente.

«La storia di Ferdinando Davitti – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – ci ricorda che, nei momenti più difficili, il senso civico può fare la differenza e che il coraggio non conosce divise. Durante l’alluvione del 1966, da cittadino e abile nuotatore, collaborò con una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnandosi coraggiosamente affinché la squadra raggiungesse un luogo sicuro».

«Un gesto di solidarietà e altruismo che merita di essere tramandato e che oggi, attraverso questo riconoscimento, restituiamo alla memoria collettiva della nostra città. Perché ricordare chi ha saputo fare la differenza significa anche indicare alle nuove generazioni un esempio concreto di cittadinanza».

Bonfiglio: «Da quell’alluvione cambiò il modo di affrontare le emergenze»

Il sessantesimo anniversario rappresenta anche un’occasione per riflettere su come l’alluvione del 1966 abbia segnato un passaggio fondamentale nell’organizzazione dei soccorsi in Italia.

«Il sessantesimo anniversario dell’alluvione rappresenta per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco un momento di profonda riflessione e di memoria, ma anche un’occasione per rinnovare il legame con la comunità grossetana – spiega il comandante provinciale Roberto Bonfiglio –. Con l’esperienza dell’alluvione del 1966, che coinvolse non solo Grosseto, ma tutta la Toscana e altre città del Nord Italia, il Corpo iniziò a organizzarsi per affrontare le calamità, diventando, oltre che Vigili del Fuoco, anche Vigili dell’acqua, dei crolli e così via».

Un’evoluzione che ha contribuito a trasformare il Corpo in una struttura sempre più specializzata nella gestione delle grandi emergenze.

«Le immagini e le testimonianze di quei giorni ci restituiscono il valore di un impegno che, da allora, continua a caratterizzare il nostro servizio – prosegue Bonfiglio –. Tanto è vero che lo stendardo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è stato insignito della sua terza medaglia d’oro al valor civile proprio per gli eventi alluvionali del 1966».

La commemorazione al teatro degli Industri e la mostra fotografica

La manifestazione del 6 novembre vedrà anche la partecipazione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martile. Durante l’appuntamento saranno valorizzati filmati, fotografie e testimonianze che documentano l’alluvione e l’opera dei soccorritori.

Il programma delle iniziative dedicate al sessantesimo anniversario proseguirà dal 7 novembre al Museo archeologico e d’arte della Maremma, con una mostra fotografica dedicata all’alluvione, realizzata anche grazie al contributo dell’Archivio Foto Gori.

Numerose le realtà che hanno collaborato alla preparazione delle celebrazioni, mettendo a disposizione documenti, materiali storici e supporto organizzativo.

Il comandante Bonfiglio ha ringraziato l’Amministrazione comunale e quella provinciale, l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, il Rotary Club di Grosseto per i filmati storici, l’Archivio Foto Gori, la Mediateca digitale della Maremma, la società Barghi per i ledwall e le stampe fotografiche, Marco Milaneschi per la collaborazione e l’ex capo reparto Guido Caciagli per il lavoro di ricerca del materiale storico e fotografico.

Proprio Caciagli sta lavorando a un volume dedicato alla storia del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi.

«Desidero infine ringraziare i Vigili del Fuoco di Grosseto, in servizio e in pensione, che si sono impegnati senza sosta per la realizzazione di questo evento – conclude Bonfiglio –. Una manifestazione che rende onore a loro e a tutto il Corpo nazionale».

A sessant’anni di distanza, Grosseto torna così a ricordare non soltanto la devastazione provocata dall’acqua, ma soprattutto la solidarietà e il coraggio di una comunità che seppe affrontare insieme uno dei momenti più difficili della propria storia.