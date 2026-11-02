GROSSETO – La memoria si può allenare e preservare nel tempo grazie a strategie pratiche da applicare nella vita di tutti i giorni.

Prenderà il via martedì 10 novembre 2026 a Grosseto il percorso gratuito di potenziamento della memoria promosso da Nomos con il partenariato di Confartigianato Imprese Grosseto e in collaborazione con Anap e Auser Grosseto. L’iniziativa rientra nel progetto “Un ponte sul tempo”, realizzato grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

Durante il ciclo di incontri settimanali (in programma ogni martedì dalle 16:00 alle 17:30 presso la sede di Confartigianato in Strada Corsini 13), i partecipanti over 65 potranno apprendere tecniche mirate per stimolare le funzioni cognitive, comprendere i cambiamenti legati all’età e favorire un invecchiamento attivo e sereno.

«Allenare la mente significa prima di tutto capire che possiamo prendercene cura con gesti semplici e concreti», spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos. «Questo percorso offre agli anziani uno spazio protetto per mettersi alla prova, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e prevenire l’isolamento sociale, promuovendo il benessere cognitivo come parte fondamentale della salute globale.»

«Accogliere questa iniziativa nei nostri spazi rappresenta un impegno concreto a tutela della popolazione anziana del territorio», dichiara Mauro Ciani, Segretario Generale di Confartigianato Grosseto. «Grazie alla sinergia con Nomos, mettiamo a disposizione un punto di riferimento dove gli over 65 possono tenersi in allenamento, coltivare l’autonomia e ritrovare il piacere di stare insieme.»

Il percorso è interamente gratuito e prevede un numero massimo di quindici partecipanti. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 16:00 alle 17:30 a partire dal 10 novembre presso la sede di Confartigianato in Piazza della Palma (Strada Corsini 13) a Grosseto. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 055 6510477.