MANCIANO — Un albero è caduto in mezzo alla strada nel comune di Manciano, finendo di traverso sulla carreggiata, e bloccando completamente il passaggio.
La segnalazione arriva direttamente dai social, dove gli automobilisti hanno lanciato l’allarme per mettere in guardia chi transita nell’area.
Stando alle prime informazioni, la pianta ostruisce la strada che collega Poggio Murella a Le Pergolacce, precisamente all’altezza della località Santa Romana.
Potrebbere essere stato il vento ad abbattere la pianta.
L’ostacolo sta creando difficoltà alla circolazione della zona, per questo si raccomanda la massima prudenza a chiunque si trovi a percorrere quel tratto di strada, in attesa dell’intervento per la rimozione dell’albero e il ripristino della viabilità in sicurezza.