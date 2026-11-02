GROSSETO. Zeffiro, il vento leggero, il soffio gentile che annuncia la primavera. Un’immagine che sembra incontrare il carattere mite di Zeffiro Rocchi, da tutti chiamato per “semplicità” Marcello.

Zeffiro e il suo sorriso non ci sono più, se ne è andato nel primo pomeriggio del 31 ottobre, a 82 anni, compiuti a luglio. A raccontare chi fosse non ci sono oggi tante parole da parte di chi ne piange la scomparsa. Ma in compenso c’è una miriade di piccoli e grandi gesti: una passeggiata, la cura della vigna, l’attività nel podere, la partecipazione politica, quella come volontario e quella quercia piantata per la nascita della nipote.

Quella quercia è diventata un legame che il tempo non cancella. Chiara, la nipote, porta sulla pelle un tatuaggio con le foglie che ricordano quelle dell’albero piantato dal nonno quando lei è nata. In una foglia ha fatto scrivere “Marcello”: il nome con cui tutti chiamavano Zeffiro, quello degli affetti e della vita di ogni giorno. Un modo per portare con sé un nonno amato tanto almeno quanto lui amava lei, e con il quale condivideva la passione per le passeggiate.

Camminare era una delle abitudini più care a Zeffiro. Quando abitava in località Casette di Mota, la esercitava andando a cercare asparagi e nel lavoro quotidiano nella vigna. «Adorava anche la lettura – ricorda la figlia Sabrina – Alla curiosità dei libri affiancava il piacere di stare all’aperto, lungo i percorsi familiari della sua campagna».

Di quei passi resta anche un ricordo tenero e concreto: la banchina della strada che guardava parte del terreno vicino alla sua casa era sempre pulitissima. Il passaggio quotidiano teneva bassa l’erba, tanto che sembrava non ci fosse bisogno di manutenzione. Un’abitudine semplice, che parlava di cura quotidiana del proprio giardino e del bene di tutti: gli faceva bene e lasciava una traccia nel paesaggio.

Zeffiro Rocchi da carrozziere a volontario Anpas: l’impegno sul territorio

Zeffiro Rocchi ha indubbiamente lasciato una traccia anche in tutte le persone che lo hanno conosciuto. La sua storia lavorativa era cominciata come carrozziere, accanto al fratello nell’azienda di famiglia, fino agli ultimi anni ’60. «Poi un infortunio durante il servizio militare aveva interrotto quel percorso, ma non la sua vita di lavoro: era stato prima usciere, poi impiegato – ricorda la figlia – Una volta in pensione aveva scelto di continuare a rendersi utile, dando una mano come volontario nell’Humanitas, nel mondo Anpas».

Anche la politica aveva accompagnato a lungo la sua vita. Dalla militanza nel Partito comunista all’impegno nelle circoscrizioni, fino agli ultimi anni nel Partito democratico, nel circolo Roselle, Istia e Batignano. Qui lo ricordano con affetto: la segretaria Anna Guidoni e il direttivo si uniscono al cordoglio della famiglia. «Abbiamo condiviso un lungo percorso insieme, fatto di ideali e di battaglie per i diritti dei cittadini – racconta la segretaria Anna Guidoni – Era uno di noi, una persona di grande umanità e senso civico».

Zeffiro, da circa 5 anni, si era trasferito con la moglie in un appartamento in città. Le sue condizioni di salute erano peggiorate sensibilmente dall’inizio di questo 2026. Dopo l’ultimo ricovero in ospedale, la necessità di un’assistenza costante questo ottobre aveva portato alla scelta della Rsa. La figlia Sabrina, che lavora, non avrebbe potuto garantirgli da sola tutte le cure di cui aveva bisogno. Zeffiro vi era entrato il 22 ottobre, se ne è andato pochi giorni dopo.

La sua scomparsa lascia sole la moglie Luciana, la figlia Sabrina e la nipote Chiara. Con loro anche molte persone che lo conoscevano e nutrivano verso di lui un sincero affetto.

È possibile portare un ultimo saluto a Zeffiro e ai suoi cari all’Rsa Anni Azzurri, in via Genova. Fino a poco prima dei funerali, che si terranno martedì 3 novembre alle 15 nella chiesa di San Giuseppe, a Grosseto

(Immagine ricostruita con Ai)