FOLLONICA – A lezione di palla ovale con l’Asd Rugby Golfo Follonica. Visti i buoni risultati del precedente anno scolastico, tramite incontri presso le Scuole Primarie di Follonica la società bancoazzurra ha confermato ed intrapreso, in collaborazione con le Dirigenze Scolatiche di Follonica, una serie di lezioni che sono iniziate nello scorso mese di ottobre e si protrarranno nei mesi successivi. Il progetto coinvolge le classi prima, seconda e terza degli istituti Rodari, Calvino, Don Milani, Buozzi e Cimarosa con cadenza settimanale, per la durata complessiva di quattro incontri.

Per alcuni bambini sarà la prima esperienza, un primo impatto con il Minirugby, per altri sarà un approfondimento di quello che è stato svolto lo scorso anno. Il rugby è uno sport che si svolge all’aria aperta e in grandi spazi per cui, necessariamente, all’interno delle scuole sarà adattato e portato ad un livello molto semplice, attraverso giochi e attivazioni ludico motorie. Al momento sono 14 le classi coinvolte, per circa 250 bambini, dove l’educatore del Rugby Golfo Stefano Giannini ha iniziato il percorso per l’anno scolastico 2026/27: “Molti genitori ancora non sono a conoscenza che a Follonica esiste la realtà dello sport del Rugby, per cui l’intento principale è informare che, oltre agli altri sport, si può praticare il rugby, uno sport di valori, coraggio, lealtà – collaborazione, da poter provare, senza pregiudizi, presso impianto sportivo di Via Salceta, zona Cassarello a Follonica, nei giorni martedì e giovedì alle 17 per i nati 2020- 2019, e alle 18 per 2018-2017-2016”. Alle famiglie viene proposta anche una formula di due prove gratuite. “Provate questo sport – ha concluso Giannini – e non vi pentirete”. Per ulteriori informazioni Stefano 3346643095.