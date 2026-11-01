GROSSETO – «Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia di Silvano Lorenzet e rivolgo, a nome mio e di tutto il Partito Democratico di Grosseto, le più sentite condoglianze per la sua prematura scomparsa. Ho conosciuto Silvano nel corso del mio percorso politico. Ci siamo trovati su posizioni diverse e abbiamo avuto idee e sensibilità differenti, ma questo non mi ha mai impedito di apprezzare la sua persona, la sua passione e il suo impegno».

Così l’onorevole Marco Simiani, segretario comunale del Partito Democratico di Grosseto.

«Erano anni di grandi trasformazioni , un periodo politico complesso, nel quale scegliere di impegnarsi significava spesso affrontare difficoltà e responsabilità importanti. Silvano aveva deciso di esserci, di partecipare e di portare avanti le proprie idee, mettendosi in gioco per ciò in cui credeva».

«Credo che anche in questo momento di dolore sia giusto ricordare e valorizzare il significato del suo impegno. In questi giorni, in cui tanti giovani stanno tornando a mobilitarsi e a interessarsi alla vita pubblica, la sua scelta può rappresentare un esempio: al di là delle appartenenze e delle differenze politiche, se vogliamo davvero contribuire al futuro della nostra città e del nostro Paese, dobbiamo avere il coraggio di partecipare, di confrontarci e di impegnarci concretamente per i nostri ideali».

«La politica ha bisogno di persone che scelgano di esserci, anche quando è difficile. È questo uno degli insegnamenti che possiamo raccogliere dal percorso di Silvano. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rinnovo un abbraccio sincero e le condoglianze di tutto il Partito Democratico di Grosseto».