GROSSETO – «Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia di Silvano Lorenzet e rivolgo, a nome mio e di tutto il Partito Democratico di Grosseto, le più sentite condoglianze per la sua prematura scomparsa. Ho conosciuto Silvano nel corso del mio percorso politico. Ci siamo trovati su posizioni diverse e abbiamo avuto idee e sensibilità differenti, ma questo non mi ha mai impedito di apprezzare la sua persona, la sua passione e il suo impegno».
Così l’onorevole Marco Simiani, segretario comunale del Partito Democratico di Grosseto.
«Erano anni di grandi trasformazioni, un periodo politico complesso, nel quale scegliere di impegnarsi significava spesso affrontare difficoltà e responsabilità importanti. Silvano aveva deciso di esserci, di partecipare e di portare avanti le proprie idee, mettendosi in gioco per ciò in cui credeva».
Cronaca
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«Credo che anche in questo momento di dolore sia giusto ricordare e valorizzare il significato del suo impegno. In questi giorni, in cui tanti giovani stanno tornando a mobilitarsi e a interessarsi alla vita pubblica, la sua scelta può rappresentare un esempio: al di là delle appartenenze e delle differenze politiche, se vogliamo davvero contribuire al futuro della nostra città e del nostro Paese, dobbiamo avere il coraggio di partecipare, di confrontarci e di impegnarci concretamente per i nostri ideali».
«La politica ha bisogno di persone che scelgano di esserci, anche quando è difficile. È questo uno degli insegnamenti che possiamo raccogliere dal percorso di Silvano. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rinnovo un abbraccio sincero e le condoglianze di tutto il Partito Democratico di Grosseto».