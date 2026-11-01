ORBETELLO – Resta alta l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per il bacino dell’Albegna e in particolare per la zona del Priorato.
Eseguito un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso numero 3 (comune di Orbetello), affluente di sinistra del canale principale 4.
I tecnici di Cb6, operando nell’ambito del piano delle attività di bonifica (unità idrografica Albegna), hanno effettuato lo sfalcio della vegetazione nella sezione idraulica del corso d’acqua per contenerne la crescita, in osservanza delle direttive previste dalla Regione Toscana.
Si tratta di una delle zone maggiormente attenzione da parte dell’ente, con una cura scrupolosa dei corsi d’acqua.