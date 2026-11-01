BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno al successo per il Follonica Gavorrano, che al Malservisi-Matteini si impone 3-2 sullo Scandicci al termine di una gara combattuta.

Il primo pericolo è dei padroni di casa: Ferretti la mette tesa per Pellegrini, che è ben piazzato al centro dell’area ma non riesce a impattare la sfera, che termina in corner dopo una deviazione.

È il preludio del vantaggio biancorossoblù, che arriva al 4′. Ferretti serve Andreoli, che fa partire un destro dal limite che sorprende Pepe sul primo palo, 1-0 per il Follonica Gavorrano dopo la partenza sprint dei ragazzi di Manni.

Al 14′ il primo tiro in porta dello Scandicci: Foresta da fuori calcia ma non trova lo specchio.

Poi al 19′ Lastoria si supera sul tiro a distanza ravvicinata di Kouko, bravo il portiere biancorossoblù a neutralizzare l’occasione ospite.

Altra occasione per lo Scandicci al 22′. Questa volta è Boganini a cercare il colpo da biliardo dal limite, ma Lastoria in tuffo devia in corner.

Dopo alcune buone occasioni il team ospite colpisce su azione manovrata, che porta ancora Boganini al tiro dalla distanza. Questa volta il numero 10 ospite trova l’angolino giusto e batte Lastoria.

Il Follonica Gavorrano prova a rispondere con Pino al 32′, ma la sua conclusione termina lontana dallo specchio.

Al 41′ Boganini, il più attivo dei suoi, si accentra e tira con il sinistro a giro, Lastoria para centralmente.

A passare nuovamente in vantaggio è però il Follonica Gavorrano al 45′: Andreoli su calcio piazzato la mette precisa per la testa di Aprile, che batte ancora Pepe e porta i suoi all’intervallo sul 2-1.

Inizio ripresa favorevole allo Scandicci, che trova subito il pareggio con Viligiardi, tutto solo e libero di colpire in area biancorossoblù.

Al 3′ minuto Boganini ci prova da fuori, la sua conclusione viene deviata in corner. Sugli sviluppi Kouko colpisce di testa ma spedisce fuori.

I minerari si rivedono in avanti al 14′ con una conclusione di Pino, potente ma di poco alta sopra la traversa.

Al 17′ grandissima occasione per i biancorossoblù: Pino va più in alto di tutti e di testa stacca bene ma colpisce il palo, poi sulla respinta Pescicani dall’altezza del dischetto la mette a lato.

Poi ci prova anche Ceccuzzi un minuto più tardi, la sua conclusione viene ribattuta in corner. Sugli sviluppi ancora Pino di testa, questa volta la sfera termina fuori.

Passa un altro minuto e ancora Pino, sempre con una bella incornata, impegna Pepe in calcio d’angolo. Sulla battuta altra occasione per Aprile, che non riesce a battere a rete.

Al 32′ Presta si accentra e tira, ma non trova lo specchio. Poco dopo ancora Pino di testa mette di poco a lato.

I ragazzi di Manni ci provano ancora al 37′ con altro tiro da fuori per Ceccuzzi sopra la traversa, ma tutto perfetto proprio allo scadere: Pepe rinvia sul piede di Pino, con la sfera che termina nello specchio. E’ il 3-2 finale, coi biancorossoblù ancora secondi a due punti dal Prato.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino (48′ st Lorenzi), Mutton, Pellegrini, Andreoli, Ceccuzzi (48′ st Marino), Pescicani (24′ st Presta), Ferretti, Guerrini (24′ st Croce). A disposizione: Voda, Cacciaguerra, Lega, Pimpinelli, Proietti. All. Manni.

SCANDICCI: Pepe, Foresta (42′ st Di Paola), Dodaro, Tacconi (38′ st Guidelli), Matteucci, Valentini, Capitanini (16′ st Guidorizzi), Viligiardi, Kouko, Boganini, Toci (38′ st Russo). A disposizione: Brilli, Meletti, Villoresi, Ducci, Tellini. All. Taccola.

ARBITRO: Davide Zamagna di Saronno. Ass.ti: Davide Fadale di Tivoli e Vasile Arseni di Ostia Lido.

MARCATORI: 4′ Andreoli, 25′ Boganini, 45′ Aprile, 2′ st Viligiardi, 44′ st Pino.

NOTE: ammoniti Biancon, Pescicani, Toci, Viligiardi, Croce, Pellegrini. Recuperi 1+4.