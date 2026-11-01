MONTE AMIATA – Sono caduti i primi fiocchi di neve sul Monte Amiata. In vetta la temperatura è scesa a meno due gradi.

Il freddo arrivato tutto insieme

Il calo è stato improvviso: la temperatura è scesa tutta insieme. Come si può vedere anche dalla web cam che mostra la situazione in tempo reale. Del resto già da stamani la neve aveva iniziato a cadere anche all’Abetone.

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Il primo assaggio d’inverno

È il primo assaggio d’inverno sulla montagna. Certo per ora solo qualche fiocco, ma sufficiente per far iniziare a sperare gli operatori turistici della zona.

La speranza per la stagione sciistica

Già si spera in una stagione invernale che possa garantire delle belle sciate.

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