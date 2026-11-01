GROSSETO – Il freddo è arrivato in Toscana e anche la Maremma deve fare i conti con un deciso cambio di stagione. Dopo le temperature miti delle scorse settimane, novembre si è aperto con un brusco calo termico e addirittura con la prima neve all’Abetone, dove questa mattina, domenica 1 novembre, sono caduti i primi fiocchi della stagione.

Per domani, lunedì 2 novembre, in provincia di Grosseto è attesa una giornata caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiori addensamenti nelle ore centrali. Il tempo dovrebbe rimanere generalmente asciutto, ma il clima sarà decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi.

Temperature in calo, si sente il freddo

Secondo 3BMeteo, l’aria fredda arrivata dai Balcani continuerà a farsi sentire anche in Maremma. A Grosseto le temperature si manterranno intorno ai 10-11 gradi nelle ore più fredde, con massime nell’ordine dei 15-17 gradi.

Sulla costa, tra Follonica, Orbetello e Monte Argentario, il clima sarà più mitigato dal mare, mentre nelle zone interne, tra Massa Marittima e l’Amiata, il freddo si farà sentire maggiormente, soprattutto al mattino e dopo il tramonto.

Vento di Grecale e mare mosso

A rendere più pungente l’aria sarà il vento di Grecale, che soffierà da nord-est con possibili raffiche sostenute, soprattutto nelle zone esposte e sui rilievi.

Il mare sarà poco mosso sottocosta, con condizioni più movimentate al largo. Non sono previste precipitazioni diffuse sulla provincia, anche se qualche addensamento nuvoloso potrà interessare le aree interne.

Dalla costa all’Amiata: le temperature

Nel nord della provincia Follonica avrà temperature tra 10 e 17 gradi, mentre a Massa Marittima si scenderà fino a 7 gradi, con una massima di 15.

Sul Monte Amiata il clima sarà più rigido: ad Arcidosso sono previsti circa 5 gradi di minima e 10-11 di massima, con possibili deboli precipitazioni nelle ore notturne.

Nel sud della provincia Orbetello oscillerà tra 10 e 17 gradi. Più basse le temperature previste da 3BMeteo per la località Monte Argentario, tra 6 e 13 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo