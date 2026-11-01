CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In anticipo sulle altre, al Casa Mora è iniziato il 104esimo campionato di serie A1. E fra Blue Factor Castiglione e Sarzana è stata alla fine una gara intensa, ricca di capovolgimenti di fronte e combattuta. L’hanno spuntata i liguri per 5-3 nel finale di gara, ma i maremmani hanno messo in mostra voglia e carattere.

I rossoneri prendono subito in mano le redini dell’incontro e piazzano un uno-due mortifero. Dopo 90 secondi la botta da destra è di De Rinaldis per l’1-0 e nemmeno un minuto dopo, praticamente in fotocopia il raddoppio è firmato da Fantozzi, 2-0. Il Castiglione sbanda e al 5′ Esquibel prende il primo blu di serata, aggancio a De Rinaldis che stava entrando in area da destra, che vale la punizione di prima. Rientra Fantozzzi, ma Saitta para il tiro. Il Castiglione resiste al power play ospite. Poi è Borsi ad agganciare Lasorsa con le squadre che giocano con tre uomini di movimento per parte.

Quando i biancocelesti recuperano l’uomo di movimento, è Lasorsa ha trovare la deviazione vincente che accorcia le distanze, 2-1. Il Sarzana ora soffre, e così al 21′ i maremmani trovano il meritato pari. Maldini pressa alto a centro pista, recupera la pallina e serve subito Esquibel che si presenta solissimo davanti a Corona e lo infila per il 2-2. Escobar poco dopo centra il palo, e nell’ultima azione Manrique si beve mezza difesa e piazza la pallina sotto la traversa per il 3-2 del Sarzana che manda le squadre al riposo. Al rientro in pista il Castiglione parte deciso. Dopo 4′ Rubio stende Cabella e si prende il cartellino blu che vale anche in questo caso il tiro libero, per chiara occasione da gol. Ci pensa Esquibel dai 7 metri e 40, e dopo qualche finta mette dentro il 3-3.

La gara rimane in equilibrio e al 19′ il Castiglione avrebbe l’occasione per passare in vantaggio sul decimo fallo ligure. Questa volta Corona sventa su Esquibel. Si arriva al finale dove un pizzico dio esperienza in più premia il Sarzana. Su una ripartenza Fantozzi lancia sul secondo palo Manrique con il giovane argentino che fa secco Saitta per il 4-3. Nell’ultimo minuto Achilli manda in pista il quinto uomo di movimento, il Sarzana resiste e sulla sirena Fantozzi inquadra la porta per il definitivo 5-3. Sabato per la Blue Factor c’è il derby al Capannino contro il Follonica.

A1, 1G. Blue Factor Castiglione-Hockey Sarzana 3-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Raffaello Ciupi); Samuel Leonardo Amato, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa. All. Michele Achilli.

HOCKEY SARZANA: Simone, Corona, (Federico Pedroni); Santiago Marcelo Manrique Esquibel, Carlo Vanello, Marcos Oscar Vega, Xavier Rubio Civit, Lorenzo Angeletti, Andrea Fantozzi, Francesco De Rinaldis. All. Sergio Festa.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno.

RETI: pt (2-3) 1’35 De Rinaldis (S), 2’26 Fantozzi (S), 16’26 Lasorsa (C), 21’21 Esquibel (C), 24’49 Manrique (S); st 4’33 Esquibel (C), 22’35 Manrique (S), 25’00 Fantozzi (S).