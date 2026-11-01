GROSSETO – Torna a Grosseto il Giocagin: dopo tre anni di attesa, la grande festa dello sport e della solidarietà colora il Palasport di via Lago di Varano. Sabato 7 novembre, a partire dalle 15, la storica manifestazione nazionale non competitiva promossa dall’Uisp torna fa Grosseto, con l’ultima edizione che risaliva al 2023.

Ad aprire ufficialmente la kermesse sarà il presidente del comitato territoriale Uisp, Massimo Ghizzani, dando il via a un pomeriggio di grande spettacolo. Sul parquet del palazzetto si alterneranno circa 200-220 ragazze e ragazzi, protagonisti di un ricco programma di esibizioni di ginnastica, danza e balli di gruppo.

Le sette associazioni sportive affiliate che animeranno la giornata con le loro diverse coreografie sono Progetto Danza, Europa Danza, Artistica Grosseto, Inside Original Dancers, Polisportiva Barbanella Uno, Dance System e Gruppo Balli Uisp.

Oltre al valore sportivo e promozionale per il movimento di base, la manifestazione manterrà il suo tradizionale spirito solidaristico: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto in beneficenza. L’invito per tutta la cittadinanza è a riempire gli spalti per sostenere i giovani atleti e condividere un pomeriggio di festa.